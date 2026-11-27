Ngày 27.11, tin từ các công ty xổ số miền Nam cho biết, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 19156/BTC-ĐCTC ngày 26.11 trả lời Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam về việc tăng doanh số phát hành vé số Tết Đinh Mùi 2027, còn gọi là vé số Xuân.

Theo văn bản này, Bộ Tài chính đồng ý về nguyên tắc cho mỗi công ty xổ số kiến thiết trong khu vực phát hành thêm 20 tỉ đồng mỗi đợt, trong 4 đợt phát hành dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Mức tăng này đúng theo đề nghị của các công ty xổ số miền Nam tại Công văn số 44/CV-KVMN ngày 11.11.

Mỗi công ty xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam sẽ được phát hành thêm 20 tỉ đồng mỗi đợt, trong 4 đợt phát hành dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Như vậy, trong 4 kỳ vé Xuân, doanh số phát hành của mỗi công ty xổ số miền Nam tăng từ 160 tỉ đồng lên 180 tỉ đồng/kỳ. Mỗi ngày có 3 công ty mở thưởng, nên lượng vé số phát hành mỗi ngày ở miền Nam sẽ tăng từ khoảng 480 tỉ đồng lên khoảng 540 tỉ đồng. Cả 21 công ty cộng lại, đợt vé số tết này có thêm khoảng 1.680 tỉ đồng vé được tung ra thị trường.

Theo đề xuất của hội đồng, đợt tăng phát hành có 1 kỳ trước tết và 3 kỳ sau tết, bắt đầu từ ngày 30.1.2027 (23 tháng chạp) và kéo dài đến ngày 26.2.2027 (21 tháng giêng âm lịch). Phần vé tăng thêm có mệnh giá 20.000 đồng, gấp đôi tờ vé số truyền thống đang bán ở miền Nam.

Cơ cấu giải thưởng vẫn theo loại vé 10.000 đồng, chỉ nhân đôi giá trị từng giải, nên tấm vé trúng giải đặc biệt được nhận 4 tỉ đồng. Mỗi sê-ri có 1 triệu vé, trị giá 20 tỉ đồng, với 11.565 vé trúng thưởng. Tổng tiền thưởng mỗi sê-ri là 10 tỉ đồng, bằng 50% doanh số.

Nhu cầu mua vé số ở khu vực miền Nam luôn tăng cao trong nhiều năm qua ẢNH: ĐT

Cũng theo văn bản, Bộ Tài chính cũng chính thức công nhận Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam do Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 143 bầu ra ngày 21.10 tại tỉnh Tây Ninh. Bộ cũng yêu cầu Ban thường trực chỉ đạo hội đồng chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về xổ số kiến thiết và quy chế hoạt động của hội đồng, đồng thời theo dõi để các công ty thành viên phát hành đợt vé số Xuân đúng quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu xổ số truyền thống của 21 công ty xổ số miền Nam ước đạt hơn 131.577 tỉ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Tính bình quân, mỗi ngày người dân mua gần 482 tỉ đồng vé số.

Lợi nhuận trước thuế của toàn khu vực đạt hơn 17.777 tỉ đồng, tăng 17,54%, con số nộp ngân sách là hơn 45.515 tỉ đồng.

Khi đề xuất tăng phát hành vé số Tết Đinh Mùi 2027, các công ty xổ số miền Nam cho rằng nhu cầu vui chơi của người dân dịp Tết cổ truyền luôn tăng cao.

Những năm trước, các kỳ vé Xuân được tăng thêm 20 tỉ đồng mỗi kỳ đều có tỉ lệ tiêu thụ bình quân trên 98,5%. Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, bán được vé số Tết ngay từ đầu năm sẽ giúp các công ty thuận lợi hơn khi thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm.