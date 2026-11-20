Ngày 20.11, thông tin từ các công ty xổ số miền Nam cho biết, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản số 44/CV-KVMN ngày 11.11 gửi Bộ Tài chính, đề nghị tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé số tết, hay còn gọi là vé Xuân, Đinh Mùi 2027. Nếu được chấp thuận, mỗi công ty xổ số kiến thiết trong khu vực sẽ được phát hành thêm 20 tỉ đồng mỗi kỳ xổ, nâng doanh số phát hành từ 160 tỉ đồng lên 180 tỉ đồng/kỳ.

Các các ty xổ số miền Nam cho biết tỷ lệ tiêu thụ bình quân của khu vực hiện đạt 98,65%; trong khi nhu cầu vé số vui chơi của người dân dịp tết cổ truyền luôn tăng cao ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Hiện nay, 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phát hành vé số truyền thống loại 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng, theo lịch luân phiên trong tuần. Mỗi ngày có 3 công ty mở thưởng, riêng thứ bảy có 4 công ty vì Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM mở thưởng 2 kỳ mỗi tuần. Với hạn mức 160 tỉ đồng/kỳ áp dụng từ ngày 1.4.2026, mỗi ngày thị trường miền Nam có khoảng 480 tỉ đồng vé số được phát hành, ngày thứ bảy lên khoảng 640 tỉ đồng.

Đợt tăng phát hành vé Xuân dự kiến gồm 1 kỳ trước tết và 3 kỳ sau tết, bắt đầu từ ngày 30.1.2027 (23 tháng chạp) và kéo dài đến ngày 26.2.2027 (21 tháng giêng âm lịch).

Giải đặc biệt vé Xuân lên 4 tỉ đồng

Theo đề xuất phần vé tăng thêm có mệnh giá 20.000 đồng, gấp đôi tờ vé số truyền thống đang bán ở miền Nam.

Cơ cấu giải thưởng vẫn lấy theo loại vé 10.000 đồng, chỉ nhân đôi giá trị của từng giải. Mỗi sê-ri gồm 1 triệu vé, trị giá 20 tỉ đồng, với 18 lần quay và 11.565 vé trúng thưởng. Tổng tiền thưởng của mỗi sê-ri là 10 tỉ đồng, bằng 50% doanh số.

Ở mỗi sê-ri, tấm vé trúng giải đặc biệt được nhận 4 tỉ đồng, còn 10 vé trúng giải nhất được nhận 60 triệu đồng mỗi vé. Giải phụ đặc biệt có 9 vé, mỗi vé 100 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt. Kế đến là 45 giải khuyến khích, mỗi giải 12 triệu đồng. Giải có nhiều người trúng nhất là giải tám với 10.000 vé, mỗi vé được 200.000 đồng.

Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM mở thưởng 2 kỳ mỗi tuần nên khoản lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2026 cũng cao vượt trội so với các công ty xổ số miền Nam khác ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lý giải đề xuất tăng kỳ phát hành vé số Tết Đinh Mùi 2027, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết nhu cầu vui chơi của người dân dịp tết cổ truyền luôn tăng cao. Những năm qua, Bộ Tài chính đã cho khu vực tăng phát hành vé Xuân 20 tỉ đồng mỗi kỳ, và tỷ lệ tiêu thụ bình quân của các kỳ vé Xuân luôn trên 98,5%. Việc bán được vé ngay từ đầu năm cũng giúp các công ty xổ số thuận lợi hơn khi thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm.

Xổ số miền Nam thu gần 482 tỉ đồng mỗi ngày

Đề xuất tăng phát hành vé số tết cũng được đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của các công ty xổ số miền Nam đều tăng trưởng.

Theo báo cáo tại Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 143 hồi tháng 10 vừa qua, 21 công ty xổ số kiến thiết trong khu vực đã phát hành hơn 133.380 tỉ đồng vé số truyền thống trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 13,87% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu ước đạt hơn 131.577 tỉ đồng, tăng 13,7% và bằng 76,4% kế hoạch năm, tức bình quân mỗi ngày người dân mua gần 482 tỉ đồng vé số.

Vé số in ra gần như được bán hết khi tỷ lệ tiêu thụ bình quân của khu vực đạt 98,65%. Có 19 trong 21 công ty bán được từ 99% đến 100% lượng vé phát hành. Hai đơn vị còn lại là Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang (92,3%) và Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước (78,69%).

Từ số vé bán ra, các công ty đã chi hơn 64.012 tỉ đồng trả thưởng, tương đương 48,65% doanh thu. Lợi nhuận trước thuế của toàn khu vực đạt hơn 17.777 tỉ đồng, tăng 17,54%.

Số tiền nộp ngân sách là hơn 45.515 tỉ đồng, tăng 13,97% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các công ty còn dành hơn 206 tỉ đồng cho hoạt động xã hội, từ thiện, trong đó hơn 108 tỉ đồng dùng để xây và sửa 1.354 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Theo hội đồng, kết quả trên một phần nhờ Bộ Tài chính đã cho tăng hạn mức phát hành từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng/kỳ kể từ ngày 1.4.2026, trong khi tỷ lệ tiêu thụ của các công ty sau khi tăng vẫn giữ ở mức cao như trước.