Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 23.10 bị nhầm giải 3 triệu đồng, vì sao?

Ngày 24.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Long (gọi tắt là Công ty xổ số Vĩnh Long) cho biết, đã có thông báo đính chính kết quả xổ số.

Tờ vé số không trúng của người dân và kết quả giải tư (ô vuông đỏ) được các trang mạng đăng không chính xác ảnh: chụp màn hình

Theo đó, chiều 23.10, Công ty xổ số Vĩnh Long thực hiện buổi quay thưởng và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kỳ vé 47VL43, mở thưởng ngày 23.10.2026. Tuy nhiên, kết quả xổ giải thưởng trị giá 3 triệu đồng, có sai số khiến một số người bức xúc.

Theo đó, sau khi quay số kỳ vé trên đến kết quả giải thưởng trị giá 3 triệu đồng (giải tư) được một số trang mạng đưa kết quả xổ số ghi 87992. Nhiều người, có vé số Vĩnh Long có dãy số 87992 mừng rỡ cầm đến đại lý đổi thì tá hỏa khi được báo là không trúng. Nhiều người bức xúc chụp những tờ vé số có dãy số 87992 đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh cầm nhầm bảng số tại buổi truyền hình trực tiếp mở thưởng xổ số Vĩnh Long ngày 23.10 ảnh: chụp màn hình

Tối cùng ngày (23.10), Công ty xổ số Vĩnh Long đã có thông báo về việc đính chính kết quả xổ số Vĩnh Long kỳ vé 47VL43, mở thưởng ngày 23.10.2026.

Theo đó, lúc 16 giờ 10 phút ngày 23.10.2026, Công ty xổ số Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé 47VL43 theo đúng quy định. Buổi quay số được phát trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long. Tuy nhiên, do sự cố lỗi người quay số cầm nhầm bảng số nên kết quả dãy số 87992 trúng giải 3 triệu đồng đã công bố có sai lệch so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số là 87962.

Thông báo đính chính kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Long ảnh: nam long

Công ty xổ số Vĩnh Long đã thông báo đính chính lại kết quả chính xác 87962. Các giải thưởng còn lại trong kỳ 47VL43 mở thưởng ngày 23.10.2026 đều chính xác và giữ nguyên giá trị.

"Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long chân thành cáo lỗi về sự cố trên. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục ủng hộ của quý Đại lý, quý Khách hàng", thông báo nêu.



