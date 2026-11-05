Ông Đinh Văn Nơi trao 70 triệu đồng xây nhà cho người đàn ông bán vé số

Tối 5.11, tin từ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cho biết, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, đã đến thăm hỏi, trao tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 70 triệu đồng cho ông Doãn Ngọc Cao (44 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc).

Ông Cao là người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh bằng nghề bán vé số tại Phú Quốc.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, thăm hỏi và biểu dương gia đình ông Doãn Ngọc Cao đã sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án phục vụ APEC 2027

ẢNH: CTV

Hơn 20 năm trước, một biến cố xảy ra khiến đôi chân ông Cao bị thương tật, không thể đi lại bình thường. Để mưu sinh và nuôi 2 con nhỏ, ông dùng chiếc xe ba bánh đi khắp các nẻo đường ở Phú Quốc bán vé số. Mảnh đất hơn 84 m2 của gia đình ông tại Khu 7 Bãi Đất Đỏ nằm trong diện thu hồi để triển khai các công trình phục vụ APEC 2027.

Sáng 1.11, trên đường đến dự lễ bàn giao nền tái định cư cho các hộ dân, tình cờ thấy ông Cao ngồi xe lăn với nhiều vé số, đến nhận nền tái định cư, ông Đinh Văn Nơi liền dừng lại hỏi thăm. Qua trò chuyện, biết ông Cao bị khuyết tật, không có công việc ổn định, phải mưu sinh bằng nghề bán vé số với thu nhập bấp bênh, ông Nơi đã chủ động trao đổi phương án hỗ trợ.

Ông Đinh Văn Nơi trao số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ ông Cao xây dựng nhà tình thương ẢNH: CTV

Theo đó, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang hứa xem xét hỗ trợ xây dựng nhà tình thương để giúp ông Cao có chỗ ở ổn định. Đối với khoản tiền sử dụng đất của nền tái định cư, ông Nơi cho biết sẽ xem xét hỗ trợ theo hướng cho ghi nợ, giảm bớt gánh nặng trước mắt.

Từ lời hứa ấy, 4 ngày sau (5.1), ông Cao bất ngờ được đón ông Đinh Văn Nơi đến nơi ở, trao tặng 70 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương.

Ông Đinh Văn Nơi tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình ông Doãn Ngọc Cao ẢNH: CTV

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của gia đình ông Cao đã bàn giao đất sớm để địa phương thực hiện dự án. Bởi ông Cao dẫu chưa có nhà ở nhưng vẫn sẵn sàng giao đất, ra ngoài thuê nhà ở tạm.