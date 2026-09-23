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    Đồng ý cưa 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ: 'Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn các anh...'
    VideoThời sự

    Đồng ý cưa 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ: 'Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn các anh...'

    Thanh Quân
    Thanh Quân
    Gần 120 gốc sầu riêng nhiều năm tuổi, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đã được một phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp đồng ý cưa bỏ để nhường đất cho hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đằng sau quyết định không mấy dễ dàng đó là tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

    Những ngày qua, câu chuyện về một phụ nữ miền Tây đồng ý cưa bỏ gần 120 cây sầu riêng để lực lượng chức năng tìm kiếmhài cốtliệt sĩ, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Người đó chính là bà Lê Thị Đón (54 tuổi, ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp).

    Đồng ý cưa 120 cây sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ: ‘Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn các anh..’

    Sáng 22.9, có mặt tại khu vườn rộng gần 2.700 m2của mình, bà Đón không khỏi chạnh lòng. Những gốc sầu riêng từng gắn bó với gia đình, mang lại nguồn thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, nay chỉ còn lại vài cây đang chờ lực lượng chức năng chuẩn bị cưa hạ.

    Người phụ nữ đồng ý cưa gần 120 gốc sầu riêng để tìm hài cốt liệt sĩ - Ảnh 2.

    Hằng ngày, bà Đón thường lui tới khu vườn sầu riêng với hy vọng lực lượng chức năng sớm tìm thấy những hài cốt liệt sĩ được chôn tại đây

    ẢNH: THANH QUÂN

    Gần 120 gốc sầu riêng, trong đó có khoảng 20 cây trên 15 năm tuổi và 100 cây hơn 3 năm tuổi, đã được gia đình bà Đón đồng ý cưa bỏ để Đội K91 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

    "Tiếc chứ, nhưng nhớ ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước mình thì mình phải cống hiến thôi", bà Đón nói, giọng chắc nịch.

    Nhiều năm qua, gia đình bà Đón vẫn nghi ngờ dưới khu vườn còn hài cốt liệt sĩ. Khi biết thông tin về "Chiến dịch 500 ngày đêm", gia đình chủ động trình báo chính quyền địa phương, mong các lực lượng chức năng có thể tìm kiếm, đưa những người đã hy sinh về nơi an nghỉ.

    Từ ngày 30.8 đến chiều 21.9, Đội K91 đã quy tập được 71hài cốtliệt sĩ tại khu vườn. Sáng 22.9, có 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy múc tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

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