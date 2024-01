Đốt củi sưởi ấm, 2 người bị ngộ độc khí CO

Ngày 28.1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện này đang chăm sóc, điều trị tích cực cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc nặng khí CO do đốt than củi sưởi ấm.

Bệnh nhân M. đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa PHÚC NGƯ

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 25.1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận bà N.T.M (63 tuổi, ngụ xã Khuyến Nông, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) trong tình trạng hôn mê.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nồng độ CO₂ trong máu của bà M. ở mức cao, và xác định bệnh nhân bị ngộ độc khí CO.

Người thân bệnh nhân cho biết do thời tiết giá rét nên tối 24.1, bà M. đã đốt củi sưởi ấm trong phòng ngủ, sau đó đóng kín phòng để ngủ nên bị hôn mê.

Đến ngày 28.1, bệnh nhân M. đã cai thở máy, ý thức đang dần cải thiện, và đang tiếp tục được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, khoảng 10 giờ ngày 26.1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận cụ bà L.T.N (90 tuổi, ngụ xã Yên Ninh, H.Yên Định, Thanh Hóa) trong tình trạng lơ mơ, giảm ý thức, được chẩn đoán do ngộ độc khí CO.

Cụ N. đang được chăm sóc tại bệnh viện PHÚC NGƯ

Người thân bệnh nhân cho biết cũng do thời tiết giá rét nên gia đình dùng củi đốt để sưởi ấm trong phòng kín. Khi người thân phát hiện bà N. rơi vào trạng thái lơ mơ, mất ý thức nên đã nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Đến ngày 28.1, bà N. đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cả 2 bệnh nhân trên thuộc trường hợp ngộ độc khí CO nặng, nhưng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, và chưa phát hiện để lại biến chứng nào.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín.

Khi hít phải, khí CO sẽ nhanh chóng làm mất ô xy trong máu, làm cho nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thấy yếu, buồn nôn và đau ngực. Nếu hít phải lượng lớn khí CO có thể gây bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính.