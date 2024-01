Nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì, 30 người ở Sóc Trăng nhập viện

Ngày 26.1, ông Âu Hiền Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng, cho biết trên địa bàn TP.Sóc Trăng vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì khiến 30 người phải nhập viện điều trị.

Một số bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn C.T.V

Cụ thể, chiều 25.1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng nhận được thông tin có một số ca nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì. Ngay sau đó, đơn vị cử lực lượng phối hợp Trung tâm y tế TP.Sóc Trăng xác minh tại 5 bệnh viện trên địa bàn. Qua ghi nhận, có 30 người nhập viện điều trị do ăn bánh mì, nhiều người có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt, hạ huyết áp...

Theo các bệnh nhân, chiều 24.1, họ có mua bánh mì tại một tiệm bánh nổi tiếng trên đường Hai Bà Trưng, thuộc phường 1, TP.Sóc Trăng. Sau khi ăn bánh mì có pate, chả lụa, chà bông, dưa leo… đến chiều tối cùng ngày, nhiều người bị đau bụng, tiêu chảy, sốt… phải nhập viện.

Theo Trung tâm y tế TP.Sóc Trăng, ngày 25.1, Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (TP.Sóc Trăng) tiếp nhận nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm. Sau khi điều trị, sức khỏe của nhiều bệnh nhân ổn định, được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, ngày 26.1, bệnh viện này tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhập viện.

Sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng phối hợp cơ quan chức năng lấy mẫu bánh mì gửi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.