Đột kích, bắt nhiều nam nữ sử dụng ma túy, triệu tập quản lý khách sạn

Sáng 1.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 11 nghi phạm để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.



Trước đó, tối 30.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) ập vào căn hộ cho thuê trên đường Hàn Thuyên (P.Hòa Cường Bắc), bắt quả tang 6 nam nữ thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra nhân thân, cả 6 người này từ 19 đến 24 tuổi và là người ngoại tỉnh. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 gói hàng khay Ketamine, 1 đĩa sứ chứa ma túy, 1 bộ loa đèn để mở nhạc công suất lớn…

6 nam nữ bị bắt quả tang mở tiệc ma túy tại căn hộ đường Hàn Thuyên NGUYỄN TÚ

Tiếp đó, rạng sáng nay 1.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đột kích một khách sạn trên đường An Đồn 5 (P.An Hải Bắc), bắt quả tang 5 nam nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

5 người này gồm T.V.T (26 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, H.Hòa Vang), L.V.H (23 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn), N.H.T.T (26 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng), L.G.P.U (22 tuổi, ngụ xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam) và P.T.B.N (28 tuổi, ngụ TT.Ea Drăng, H.Ehleo, Đắk Lắk).

Tang vật ma túy thu giữ tại hiện trường NGUYỄN TÚ

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 chai "nước vui", 1,5 viên thuốc lắc, 2 gói hàng khay Ketamine (khoảng 10 gram), 1 bộ loa đèn, 1 đĩa sứ, 1 thẻ nhựa cùng một số tang vật khác có liên quan.



Tiến hành test nhanh, cả 5 dân chơi đều dương tính với ma túy tổng hợp các loại. Bên cạnh tạm giữ hình sự 11 nam nữ trong 2 vụ ma túy nêu trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng còn triệu tập quản lý khách sạn trên đường An Đồn 5 để làm rõ hành vi sai phạm có liên quan.