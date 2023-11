Đột kích căn hộ biển Đà Nẵng, triệt xóa ổ ma túy

Chiều 21.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang nhóm 6 người về hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.



Trước đó, trinh sát trên địa bàn qua công tác quản lý và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện một cơ sở có người lưu trú sử dụng ma túy.

Qua thu thập chứng cứ, ngày 20.11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn bất ngờ đột kích căn hộ cho thuê trên đường An Thượng 34 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), bắt quả tại phòng 101 có 6 nam nữ đang tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

3 nam gồm: N.V.B (26 tuổi, ngụ H.Phú Xuyên), P.Đ.Q.H (28 tuổi, ngụ H.Sóc Sơn, cùng TP.Hà Nội), N.N.H (27 tuổi, trú H.Nông Cống, Thanh Hóa); 3 nữ gồm: Đ.T.T (22 tuổi, ngụ H.Bắc Trà My), P.T.M (25 tuổi, ngụ H.Nam Trà My, cùng Quảng Nam), N.T.V.C (23 tuổi, ngụ Kon Tum).

3 nam thanh niên bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy NGUYỄN TÚ

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số ma túy còn lại gồm 1 viên thuốc lắc, 1 gói hàng khay Ketamine, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền để sử dụng ma túy, 1 đĩa sứ và 1 thẻ card dùng để phân chia ma túy.

Theo khai nhận, căn hộ trên do N.V.B thuê để lưu trú. Trước khi tổ chức sử dụng trái phép ma túy, B. và Q.H góp 5,1 triệu đồng để Q.H mua 6 viên thuốc lắc và 1 gói hàng khay Ketamine cho cả nhóm sử dụng.

2 trong 3 cô gái bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng NGUYỄN TÚ

Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã tạm giữ hình sự 3 nam thanh niên gồm B., Q.H và N.H để củng cố hồ sơ xử lý hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Trong 3 đối tượng nữ, công an quận lập hồ sơ đưa 2 người đi cai nghiện ma túy tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), người còn lại cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý sau.