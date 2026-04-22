Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đột kích sòng bạc trung tâm Đà Nẵng, bắt nữ nghi phạm thu tiền xâu trăm triệu

22/04/2026 21:51 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng đột kích sòng bạc trong kiệt đường Hải Phòng, bắt 11 người cùng nữ nghi phạm cầm đầu thu tiền xâu, thu lợi lớn.

Ngày 22.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô tại phường Hải Châu, bắt giữ nghi phạm cầm đầu cùng 11 người liên quan.

Nữ nghi phạm cầm đầu cùng 11 "con bạc" liên quan tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động tinh vi, có tổ chức nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Khoảng 18 giờ ngày 21.4, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra căn nhà trong kiệt đường Hải Phòng (phường Hải Châu) do Hồ Thị Đông Phương (41 tuổi, ở phường Cẩm Lệ) thuê, quản lý. Tại đây, công an bắt quả tang 11 phụ nữ đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức “binh 13 lá” kiểu “sạc mậu”.

Hiện trường sòng bạc bị công an đột kích, bắt quả tang

ẢNH: Đ.X

Các nghi phạm bị bắt giữ có độ tuổi từ 50 - 70, trú tại nhiều phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bộ bài, tiền mặt và các vật dụng liên quan.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận sau mỗi buổi đánh bạc phải nộp cho Phương 600.000 đồng tiền “xâu”. Cơ quan công an xác định, từ tháng 12.2025 đến khi bị phát hiện, Phương tổ chức cho các con bạc tụ tập đánh bạc thường xuyên để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ tại tụ điểm đánh bạc

ẢNH: Đ.X

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các nghi phạm về các hành vi “gá bạc”, “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” theo quy định.

Tin liên quan

Đánh bạc tại đám tang, 15 người bị công an xử lý

Lợi dụng việc gia đình tổ chức đám tang tại khu dân cư, một nhóm 15 người đã tụ tập tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa, đã bị Công an P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng) phát hiện, xử lý.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Phòng Cảnh sát hình sự Đột kích đánh bạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận