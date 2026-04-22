Đột kích sòng bạc trung tâm Đà Nẵng, bắt nữ nghi phạm thu tiền xâu trăm triệu

Ngày 22.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô tại phường Hải Châu, bắt giữ nghi phạm cầm đầu cùng 11 người liên quan.

Nữ nghi phạm cầm đầu cùng 11 "con bạc" liên quan tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động tinh vi, có tổ chức nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Khoảng 18 giờ ngày 21.4, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra căn nhà trong kiệt đường Hải Phòng (phường Hải Châu) do Hồ Thị Đông Phương (41 tuổi, ở phường Cẩm Lệ) thuê, quản lý. Tại đây, công an bắt quả tang 11 phụ nữ đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức “binh 13 lá” kiểu “sạc mậu”.

Hiện trường sòng bạc bị công an đột kích, bắt quả tang ẢNH: Đ.X

Các nghi phạm bị bắt giữ có độ tuổi từ 50 - 70, trú tại nhiều phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bộ bài, tiền mặt và các vật dụng liên quan.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận sau mỗi buổi đánh bạc phải nộp cho Phương 600.000 đồng tiền “xâu”. Cơ quan công an xác định, từ tháng 12.2025 đến khi bị phát hiện, Phương tổ chức cho các con bạc tụ tập đánh bạc thường xuyên để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ tại tụ điểm đánh bạc ẢNH: Đ.X

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các nghi phạm về các hành vi “gá bạc”, “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” theo quy định.