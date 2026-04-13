Xóa tụ điểm poker 'núp bóng' giải đấu thể thao tại khách sạn ven biển Đà Nẵng

Ngày 13.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra, triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức giải đấu poker tại một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp.

Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam trong đường dây đánh bạc trái phép ẢNH: Đ.X

Cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chang Heng Kit (40 tuổi), Lei Wai Nga (39 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (30 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch, huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác, kiên trì đeo bám địa bàn, thu thập chứng cứ, phương thức hoạt động của các nghi phạm có hành vi tổ chức đánh bạc.

Khi có đầy đủ chứng cứ, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra tầng 2 của một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club tổ chức hoạt động quy mô với 21 bàn poker. Trong đó, có 86 người tham gia tại 13 bàn, đồng thời đang diễn ra 4 giải đấu “tập huấn” poker. Người chơi phải mua vé từ 3 triệu đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt để tham gia, tổng số tiền nộp trong ngày hơn 637 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, các nghi phạm lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức đánh bạc trá hình. Dù trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn, nhưng thực tế được quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân nhằm thu lợi bất chính.

Hoạt động này được tổ chức chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều người nước ngoài, phân công vai trò từ quản lý, thu ngân đến chia bài, điều phối giải đấu... Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát hình sự ghi nhận hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra tụ điểm poker núp bóng giải đấu tại khách sạn ven biển ẢNH: Đ.X

Tang vật thu giữ gồm 21 bàn poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị, dữ liệu quản lý người chơi, tiền thu từ hoạt động tổ chức giải đấu, hơn 100 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng và mở rộng điều tra.

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo, hoạt động đánh bạc dưới hình thức “giải đấu”, “câu lạc bộ thể thao” đang có xu hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, dễ gây nhầm lẫn và lôi kéo người dân tham gia. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia các hoạt động có dấu hiệu cờ bạc trá hình; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.