Đột kích tiệm tạp hóa, thu giữ hàng trăm dụng cụ sử dụng ma túy

Ngày 27.6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bắt quả tang chủ một cửa hàng tạp hóa cùng nhân viên có hành vi mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ cửa hàng cùng nhân viên bị bắt quả tang khi bày bán dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy ẢNH: Đ.X

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố về triển khai quyết liệt các giải pháp "cắt cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy", lực lượng công an tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu tiếp tay cho tội phạm và tệ nạn ma túy.

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 24.6, Công an phường Hải Châu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra cửa hàng tạp hóa Bích Hồng trên Hải Phòng, phường Hải Châu do N.T.B.H (54 tuổi, ở phường Hải Châu) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng tạp hóa trên đường Hải Phòng, bắt quả tang hành vi mua bán dụng cụ sử dụng ma túy ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện H. cùng nhân viên bán hàng H.Đ.T (18 tuổi) đang bày bán số lượng lớn phương tiện, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 130 nỏ thủy tinh, 115 ống thủy tinh các loại, khoảng 100 ống hút nhựa cùng nhiều dụng cụ khác thường được sử dụng để hút ma túy đá.

Hàng trăm nỏ thủy tinh, ống thủy tinh và ống hút nhựa bị thu giữ tại cửa hàng tạp hóa ẢNH: Đ.X

H. khai nhận đã mua số nỏ thủy tinh và ống thủy tinh trên để bán cho người sử dụng ma túy nhằm thu lợi bất chính. Mỗi nỏ thủy tinh được bán kèm một ống hút với giá 50.000 đồng, còn 3 ống thủy tinh được bán với giá 10.000 đồng.

Trong khi đó, T. biết rõ công dụng của các dụng cụ trên nhưng vẫn trực tiếp bán cho khách theo sự phân công của chủ cửa hàng.

Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với H. và T. về hành vi "mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy" theo điều 254 bộ luật Hình sự; niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc kịp thời phát hiện, xử lý các nghi phạm góp phần ngăn chặn nguồn cung phương tiện phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ trương "cắt cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy".

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân có hành vi tiếp tay cho các hoạt động liên quan đến ma túy.