Đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc và Trung bộ, có nơi trên 38 độ C

Phan Hậu
25/03/2026 16:07 GMT+7

Dự báo thời tiết từ ngày 30.3 - 2.4, các tỉnh Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa - TP.Huế có khả năng xảy ra đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.

Chiều 25.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay xảy ra ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc và Trung bộ, có nơi trên 38 độ C- Ảnh 1.

Dự báo tuần tới Hà Nội có nắng nóng 36 độ C

ẢNH: T.N

Dự báo thời tiết từ khoảng ngày 30.3 - 2.4, trên khu vực Tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C. Đặc biệt trong đợt nắng nóng này, một số nơi sẽ có nhiệt độ trên 38 độ C.

Ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ bao gồm Hà Nội, nắng nóng xảy ra ngắn hơn. Dự báo từ khoảng ngày 30 - 31.3, khu vực đồng bằng Bắc bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng đầu tiên năm nay xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

So sánh với trung bình nhiều năm, đợt nắng nóng đầu tiên xuất hiện ở Tây Bắc bộ trong khoảng ngày 8 - 21.4; ở Đông Bắc bộ trong khoảng ngày 8.5 - 1.6; ở Thanh Hóa - TP.Huế trong khoảng ngày 4 - 16.4.

Trong khi đó, dự báo đợt nắng nóng đầu tiên năm nay sẽ xuất hiện ở Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ trong khoảng ngày 30.3 - 1.4; ở Thanh Hóa - TP.Huế trong khoảng ngày 30.3 - 2.4.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tuần tới miền Bắc, bắc Trung bộ có nắng nóng đầu mùa

