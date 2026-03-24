Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 30.3 các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ có nắng nóng đầu mùa.

Dự báo thời tiết từ đầu tuần tới, miền Bắc, bắc Trung bộ có nắng nóng đầu mùa ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo thời tiết hôm nay 24.3, khu vực Tây Bắc bộ giảm mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C; riêng khu Tây Bắc từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, trưa và chiều trời nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C; cao nhất từ 27 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Miền Trung hôm nay có nắng vào trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam bộ hôm nay nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh Đông Nam bộ. Dự báo nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, Đông Nam bộ có nơi trên 35 độ C.

TP.HCM hôm nay trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, từ ngày 30.3 khu vực tây bắc Bắc bộ và vùng núi phía tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng.

Ở Bắc bộ từ ngày 30.3 trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Hà Nội trong tuần tới nhiệt độ cao nhất 33 - 34 độ C. Các tỉnh phía tây Bắc bộ, vùng núi Trung bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 4 - 6, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trong tháng 4 có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết từ tháng 4, nắng nóng mở rộng, gia tăng cường độ ở Đông Nam bộ và mở rộng sang cao nguyên Trung bộ và Tây Nam bộ.

Khu vực phía tây Bắc bộ và phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng từ tháng 4. Cuối tháng 5 nắng nóng sẽ mở rộng ở Bắc bộ và Trung bộ và gia tăng trong các tháng tiếp theo.