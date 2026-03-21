Miền tây nước Mỹ hứng đợt nắng nóng '500 năm có một'

Nhiệt độ đã liên tục phá vỡ các kỷ lục trong tuần này và dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần tại các thành phố phía tây và lan rộng về phía đông của Mỹ.

Một người đội mũ để tránh nắng buổi sáng khi đang đi bộ dọc theo đường The Strand ở thành phố Redondo Beach thuộc bang California (Mỹ) vào ngày 20.3 trong một đợt nắng nóng Ảnh: AFP

Có tới 4 địa điểm trong khu vực sa mạc gần giới tuyến California-Arizona đã ghi nhận nhiệt độ 44,4 độ C hôm 20.3 (giờ Mỹ), một kỷ lục quốc gia của Mỹ về nắng nóng trong tháng 3, theo AFP.

Những địa điểm này nằm gần thành phố Yuma và tại hồ Martinez ở bang Arizona, và trong vùng lân cận Winterhaven và Ogilby thuộc bang California.

Tính đến nay, 65 thành phố đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục mới trong tháng 3, trải dài từ Arizona và California đến Idaho, theo chuyên trang thời tiết Weather.com.

Thung lũng Chết (Death Valley) hôm 19.3 đã ghi nhận nhiệt độ 40 độ C trong khi thành phố San Francisco, nơi thường mát mẻ và nhiều sương mù, đã đạt mức nhiệt độ cao chưa từng có trong tháng 3 ở mức 29 độ C.

Cơ quan Dự báo Thời tiết quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ hôm 20.3 cho phần lớn khu vực Tây Nam, từ Los Angeles và vùng ven biển phía nam California đến thành phố Las Vegas. Các gia đình cũng được khuyến cáo không nên để trẻ em hoặc vật nuôi trong ô tô.

Nhiệt độ cao bất thường khi mùa đông chỉ vừa kết thúc đã khiến các nhà quan sát khí hậu lo ngại.

"Đợt nắng nóng như thế hầu như không thể xảy ra vào thời điểm này trong năm ở một thế giới không có biến đổi khí hậu do con người gây ra", mạng lưới các nhà khoa học khí hậu World Weather Attribution nhận định trong một báo cáo. Họ gọi sự kiện này là rất hiếm, dù nhiệt độ tổng thể đang tăng lên, nhưng điều nghiêm trọng như thế chỉ "xảy ra một lần trong khoảng 500 năm".

"Những phát hiện này không để lại chút nghi ngờ nào. Biến đổi khí hậu đang đẩy thời tiết đến những thái cực mà không thể tưởng tượng được trong một thế giới tiền công nghiệp", một trong những tác giả của nghiên cứu là giáo sư Friederike Otto tại Đại học Imperial College London, cho hay.

"Ở miền tây nước Mỹ, các mùa mà con người và thiên nhiên đã quen thuộc trong nhiều thế kỷ đang biến mất, gây nguy hiểm cho nhiều người, trong đó có cả những người làm việc ngoài trời và những người không có thiết bị điều hòa không khí. Mối đe dọa không hề xa vời, nó đang ở ngay đây và ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nên chính sách của chúng ta phải bắt kịp với thực tế", bà Otto nhấn mạnh.