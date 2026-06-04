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Đời sống Cộng đồng

'Đột nhập' chiếc tổ tròn xoe của chim huýt cô: Con non há miệng chờ mồi

Dương Lan
Dương Lan
04/06/2026 06:00 GMT+7

Để ghi lại hành trình nuôi con của loài chim huýt cô, một tay máy tại TP.HCM đã kiên trì ẩn mình nín thở chờ đợi từng khoảnh khắc chim mẹ ngậm thằn lằn, châu chấu về mớm cho đàn con.

Anh Thiên Tâm (ở TP.HCM) cho biết, chim huýt cô làm tổ gần nhà của một người quen ở xã Dầu Tiếng, TP.HCM. Nhiều người truyền tai nhau về sự dễ thương của loài chim này nên anh Tâm đến tận nơi khi lại khoảnh khắc yên bình.

"Tôi thấy chim huýt cô có dáng vẻ nhỏ nhắn, linh hoạt, có màu lông rực rỡ. Khi canh chụp khoảnh khắc của chúng cũng phải cẩn thận, kỹ càng tránh để lại tiếng động lớn vì đôi mắt của chúng đảo liên tục nhằm quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Tôi mê chụp ảnh các loài chim nên dù nơi chúng làm tổ cách nhà khá xa, tôi vẫn sẵn sàng tìm đến. Mỗi lần ghi lại được những khoảnh khắc đẹp, tôi đều cảm thấy vui và hạnh phúc", anh Tâm chia sẻ.

Qua ống kính của anh, những con chim non chưa mọc đủ lông liên tục ngóc đầu, há rộng miệng phát tín hiệu đòi ăn khi thấy chim mẹ xuất hiện. Chim huýt cô bắt châu chấu, thằn lằn, các loài côn trùng nhỏ... khéo léo đưa vào miệng con. Dân mạng bày tỏ sự hào hứng khi xem lại khoảnh khắc về chim huýt cô, thấy rõ sự tất bật và tận tụy của chim mẹ trong hành trình nuôi con.

Cận cảnh chim huýt cô làm tổ bên hiên nhà ở TP.HCM, bắt mồi về cho con - Ảnh 1.

Chim huýt cô bắt thằn lằn về cho chim non

ẢNH: THIÊN TÂM

Cận cảnh chim huýt cô làm tổ bên hiên nhà ở TP.HCM, bắt mồi về cho con - Ảnh 2.

Chim huýt cô, thuộc họ chim Nghệ, phân bố chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Việt Nam. Chúng thường tập trung ở những khu vực rừng rậm, vườn cây trái, những nơi có nguồn thức ăn dồi dào

ẢNH: THIÊN TÂM

Cận cảnh chim huýt cô làm tổ bên hiên nhà ở TP.HCM, bắt mồi về cho con - Ảnh 3.

Tổ chim huýt cô được làm từ cây lá, cỏ khô được lót bên dưới, trứng sau khi ấp nở thành con non sẽ được chim mẹ ủ ấm trong tổ

ẢNH: THIÊN TÂM

Cận cảnh chim huýt cô làm tổ bên hiên nhà ở TP.HCM, bắt mồi về cho con - Ảnh 4.

Chim huýt cô có màu lông là màu xanh lá cây nhạt, có thêm nhiều đốm màu trắng, đen ở phần cánh. Mỗi mùa sinh sản, chúng thường ấp trứng nở được 2 - 3 chim non

ẢNH: THIÊN TÂM

Cận cảnh chim huýt cô làm tổ bên hiên nhà ở TP.HCM, bắt mồi về cho con - Ảnh 5.

Khoảnh khắc chim non há miệng chờ thức ăn từ mẹ khiến nhiều người cảm thấy thích thú. Chim mẹ thường chăm sóc con non đến khi chúng có thể tự lập

ẢNH: THIÊN TÂM

Cận cảnh chim huýt cô làm tổ bên hiên nhà ở TP.HCM, bắt mồi về cho con - Ảnh 6.

Ngoài khoảnh khắc chim mẹ mớm mồi cho chim con, nhiều người cũng trầm trồ về chiếc tổ chim nhỏ nhắn, tròn đẹp

ẢNH: THIÊN TÂM

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