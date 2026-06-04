'Đột nhập' chiếc tổ tròn xoe của chim huýt cô: Con non há miệng chờ mồi

Anh Thiên Tâm (ở TP.HCM) cho biết, chim huýt cô làm tổ gần nhà của một người quen ở xã Dầu Tiếng, TP.HCM. Nhiều người truyền tai nhau về sự dễ thương của loài chim này nên anh Tâm đến tận nơi khi lại khoảnh khắc yên bình.
"Tôi thấy chim huýt cô có dáng vẻ nhỏ nhắn, linh hoạt, có màu lông rực rỡ. Khi canh chụp khoảnh khắc của chúng cũng phải cẩn thận, kỹ càng tránh để lại tiếng động lớn vì đôi mắt của chúng đảo liên tục nhằm quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Tôi mê chụp ảnh các loài chim nên dù nơi chúng làm tổ cách nhà khá xa, tôi vẫn sẵn sàng tìm đến. Mỗi lần ghi lại được những khoảnh khắc đẹp, tôi đều cảm thấy vui và hạnh phúc", anh Tâm chia sẻ.
Qua ống kính của anh, những con chim non chưa mọc đủ lông liên tục ngóc đầu, há rộng miệng phát tín hiệu đòi ăn khi thấy chim mẹ xuất hiện. Chim huýt cô bắt châu chấu, thằn lằn, các loài côn trùng nhỏ... khéo léo đưa vào miệng con. Dân mạng bày tỏ sự hào hứng khi xem lại khoảnh khắc về chim huýt cô, thấy rõ sự tất bật và tận tụy của chim mẹ trong hành trình nuôi con.
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