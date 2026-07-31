Đột phá nhẫn thông minh có thể đo đường huyết bằng mồ hôi

Các thiết bị đeo thông minh đã phát triển vượt bậc nhưng việc đo đường huyết vẫn là thách thức lớn. Hiện nay, bệnh nhân tiểu đường phải trích máu ngón tay đau đớn hoặc dùng máy CGM. Trước thực trạng đó, các kỹ sư tại Đại học California, San Diego (UCSD) của Mỹ đã tạo ra một chiếc nhẫn thử nghiệm đột phá. Thiết bị này có khả năng theo dõi lượng đường trong máu hoàn toàn qua việc phân tích mồ hôi.

Công nghệ hút mồ hôi và đo đường huyết mở ra tương lai y học mới

Bên cạnh chỉ số về đường, chiếc nhẫn còn đo được xeton, vitamin C, axit uric, lactate và nồng độ cồn. Mức xeton đặc biệt quan trọng với người tiểu đường týp 1 nhằm phòng tránh biến chứng nguy hiểm. Dù Apple Watch chưa thể hiện thực hóa tính năng này do ngại rủi ro sai số, chiếc nhẫn đã cho thấy độ chính xác cao. Thử nghiệm thực tế ghi nhận kết quả đo trùng khớp với các máy CGM thương mại và máy đo máu.

Chiếc nhẫn thông minh có thể đo chỉ số đường huyết bằng mồ hôi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Thiết bị không bắt buộc người dùng phải vận động đổ mồ hôi mới có thể hoạt động. Nhẫn tích hợp lớp gel thủy lực thẩm thấu mềm mại giúp tự động hút mồ hôi qua chênh lệch áp suất không gây đau. Các cảm biến điện hóa bên trong sẽ phân tích mẫu liên tục và gửi dữ liệu về ứng dụng điện thoại. Ngay cả vận động viên hay người muốn theo dõi dinh dưỡng cũng có thể hưởng lợi từ công nghệ này.

Mặc dù mang lại hy vọng lớn, thiết bị vẫn cần trải qua kiểm chứng diện rộng trước khi bán ra thị trường. Nhà nghiên cứu Tamoghna Saha từ UCSD chỉ ra hai hạn chế lớn là thời lượng pin chỉ kéo dài 12 giờ. Bên cạnh đó, kiểu dáng mẫu thử nghiệm hiện tại vẫn còn khá cồng kềnh đối với người đeo. Dù vậy, giải pháp đo đường huyết không xâm lấn này vẫn nhận được sự kỳ vọng lớn từ cộng đồng.

Sự xuất hiện của chiếc nhẫn hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Việc loại bỏ những vết chích kim đau đớn sẽ cải thiện đáng kể chất lượng sống cho bệnh nhân tiểu đường. Các nhà khoa học đang tiếp tục hoàn thiện thiết bị để sớm đưa vào ứng dụng thực tế. Đây được xem là một bước tiến vượt bậc của công nghệ y tế hiện đại.