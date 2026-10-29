Đột quỵ không ‘tự nhiên mà đến’: Hãy chú ý các yếu tố nguy cơ này

Điều chỉnh những thói quen hằng ngày tưởng chừng vô hại có thể giúp bảo vệ sức khỏe mạch máu, góp phần giảm nguy cơ đột quỵ, theo Futura-Sciences (Pháp).

Ngồi quá lâu, ít vận động

Ít vận động có liên quan đến nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Bác sĩ Arthur Wang, Trường Y thuộc Đại học Tulane (Mỹ), cho biết: “Hoạt động thể chất thường xuyên giúp hạn chế sự tích tụ mảng xơ vữa trong động mạch, qua đó giảm nguy cơ mạch máu bị tắc nghẽn”.

Ngồi lâu, ít vận động và ăn uống thiếu lành mạnh là các yếu tố nguy cơ đáng lưu ý của đột quỵ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Ông khuyến nghị mỗi người nên tập thể dục cường độ vừa 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Đi bộ, đạp xe, làm vườn… đều có thể được tính vào thời gian vận động này.

Bỏ qua việc khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện những yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường - các tình trạng có thể tiến triển âm thầm, nhưng nếu không được kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Tùy độ tuổi, tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ, bác sĩ sẽ tư vấn những kiểm tra cần thiết. Việc phát hiện sớm và kiểm soát các bất thường giúp mỗi người chủ động hơn trong phòng ngừa đột quỵ.

Chế độ ăn mất cân đối

Chế độ ăn nhiều muối, đường bổ sung và chất béo bão hòa có thể góp phần làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

Nên ưu tiên thực phẩm tươi hoặc ít qua chế biến, ăn đa dạng rau củ và trái cây; đồng thời hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn hoặc các món chứa nhiều muối, đường, chất béo bão hòa.

Không theo dõi huyết áp

Tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm, làm tổn thương hệ thống mạch máu và là một yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, chỉ cần giảm 10 mmHg huyết áp tâm thu, nguy cơ đột quỵ nói chung có thể giảm khoảng 27 - 40%.

Vì vậy, đo huyết áp định kỳ là cách quan trọng để phát hiện và theo dõi tình trạng này, từ đó có biện pháp kiểm soát phù hợp.

Đo huyết áp là cách quan trọng để phát hiện và theo dõi tình trạng tăng huyết áp, góp phần phòng ngừa nguy cơ đột quỵ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Không tuân thủ thuốc được kê đơn

Việc ngừng thuốc mà không hỏi ý kiến bác sĩ vì nghĩ “cơ thể đã khỏe” có thể làm mất đi tác dụng bảo vệ tim mạch và khiến các yếu tố nguy cơ không được kiểm soát tốt. Do đó, cần dùng thuốc đúng chỉ định, không tự ý thay đổi liều hoặc ngừng thuốc khi chưa trao đổi với bác sĩ.

Nhận biết dấu hiệu cảnh báo đột quỵ

Bác sĩ cấp cứu Gérald Kierzek (Pháp) khuyến nghị sử dụng quy tắc FAST để nhận biết nhanh các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ:

Face (Khuôn mặt): Yêu cầu người bệnh cười. Một bên mặt có bị xệ xuống không?

Arms (Cánh tay): Yêu cầu người bệnh giơ cả hai tay. Một tay có bị rơi xuống hoặc yếu hơn tay còn lại không?

Speech (Lời nói): Người bệnh có nói khó, nói không rõ hoặc khó diễn đạt không?

Time (Thời gian): Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức, kể cả khi triệu chứng giảm nhẹ hoặc biến mất hoàn toàn.

Khi nghi ngờ đột quỵ, không nên chờ triệu chứng tự hết. Cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt.