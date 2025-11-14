Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Dreame ra mắt bộ đôi robot L10s Ultra Gen 3 và Aqua 10 Roller với lực hút bụi cực mạnh

Thành Luân
Thành Luân
14/11/2025 06:09 GMT+7

Robot hút bụi lau nhà Dreame L10s Ultra Gen 3 và Aqua 10 Roller sở hữu lực hút lần lượt 25.000 Pa và 30.000 Pa, mạnh nhất phân khúc hiện nay, hứa hẹn khả năng làm sạch sâu trên mọi bề mặt.

Dreame vừa chính thức mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam bộ đôi sản phẩm robot hút bụi lau nhà Dreame L10s Ultra Gen 3 và Dreame Aqua 10 Roller. Cả hai đều trang bị lực hút mạnh hàng đầu cùng nhiều tính năng vượt trội, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi hơn, nơi việc dọn dẹp nhà cửa không còn là gánh nặng.

Dreame L10s Ultra Gen 3: Robot hút bụi lau nhà tầm trung với lực hút siêu mạnh

Dreame L10s Ultra Gen 3 - siêu phẩm robot hút bụi lau nhà thế hệ mới - là lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn một không gian sống sạch sâu, tiện nghi và hiện đại. Điểm nhấn ấn tượng nhất của sản phẩm chính là lực hút lên tới 25.000 Pa, mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm trung hiện nay. Với sức mạnh vượt trội này, sản phẩm dễ dàng xử lý mọi loại bụi bẩn, từ bụi mịn, tóc rụng cho đến lông thú cưng vương vãi trên sàn nhà hay thảm dày.

Robot hút bụi Dreame L10s Ultra Gen 3 và Aqua 10 Roller với lực hút cực mạnh - Ảnh 1.

Bộ đôi sản phẩm robot hút bụi lau nhà Dreame L10s Ultra Gen 3 và Dreame Aqua 10 Roller vừa ra mắt thị trường Việt Nam

Ảnh: T.L

Không chỉ dừng lại ở khả năng hút mạnh mẽ, L10s Ultra Gen 3 còn được trang bị công nghệ tay xoay kép, cho phép tự động vươn chổi cạnh và giẻ lau để làm sạch mép tường và các góc nhà hiệu quả hơn. Hệ thống giẻ lau dạng xoay với 32 cấp độ cấp ẩm giúp sàn nhà luôn sáng bóng, sạch bụi. Đặc biệt, tính năng tự nâng giẻ lau thông minh hạn chế ướt thảm, đồng thời tự động tận dụng lực hút cực mạnh giúp robot làm sạch sâu tới từng sợi vải.

Dreame L10s Ultra Gen 3 đi kèm trạm sạc đa năng, nơi robot có thể tự động giặt giẻ, sấy khô, đổ bụi, châm nước và tự động pha dung dịch lau sàn. Điểm nâng cấp vượt trội so với thế hệ trước là trang bị khay giặt AceCleanTM với hệ thống 20 đầu phun phân bổ nước đồng đều, làm sạch sâu giẻ lau, đồng thời cung cấp khả năng tự vệ sinh trạm sạc, giúp người không còn phải bận tâm việc vệ sinh, bảo trì robot mỗi ngày.

Dreame Aqua 10 Roller: Hút cực sạch, lau cực chuẩn

Robot hút bụi lau nhà Aqua 10 Roller là minh chứng cho công nghệ làm sạch thông minh của Dreame trong phân khúc cao cấp. Sở hữu lực hút Vormax lên tới 30.000 Pa mạnh mẽ nhất hiện nay, kết hợp chổi kép HyperStream độc quyền và chổi cạnh tự động vươn dài, robot dễ dàng xử lý mọi loại bụi bẩn từ lông thú cưng đến tóc dài 50 cm.

Robot hút bụi Dreame L10s Ultra Gen 3 và Aqua 10 Roller với lực hút cực mạnh - Ảnh 2.

Dreame Aqua 10 Roller có thể dễ dàng vượt qua gờ cửa, bậc thềm đôi cao đến 6 cm

Ảnh: T.L

Không chỉ hút bụi mạnh mẽ, Dreame Aqua 10 Roller còn lau nhà cực chuẩn với trang bị cuộn lăn tròn dài đến 26 cm, được phun nước sạch và gom nước bẩn theo thời gian thực. Để thân thiện với những tấm thảm trong không gian nhà đẳng cấp, robot được trang bị công nghệ AutoSeal - giúp tự động hạ khung chắn, ngăn rò rỉ nước và giữ cho thảm luôn khô ráo tuyệt đối.

Aqua 10 Roller tiếp tục kế thừa biểu trưng công nghệ của Dreame - hệ thống ProLeap, cho phép robot dễ dàng vượt qua gờ cửa, bậc thềm đôi cao đến 6 cm. Hệ thống điều hướng và né tránh vật cản tích hợp AI với khả năng nhận diện hơn 240 đồ vật khác nhau góp phần hoàn thiện khả năng tự vận hành, vệ sinh mọi ngóc ngách trong nhà cho mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp này.

Tại thị trường Việt Nam, Dreame L10s Ultra Gen 3 hiện được chào bán với giá 24,19 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Dreame Aqua 10 Roller được bán với giá 34,99 triệu đồng.

Tin liên quan

Dreame ra mắt hệ sinh thái thiết bị thông minh chăm sóc nhà cửa tại Việt Nam

Dreame ra mắt hệ sinh thái thiết bị thông minh chăm sóc nhà cửa tại Việt Nam

Với loạt sản phẩm từ máy hút bụi cầm tay, robot lau nhà tự động, máy sấy tóc, máy lọc không khí... Dreame đang đặt mục tiêu chuyển mình từ nhà sản xuất thiết bị độc lập thành hệ sinh thái với "DREAMFOR:ALL" tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Dreame Hút bụi Lau nhà robot hút bụi Lực hút Làm sạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận