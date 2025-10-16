Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

DTAP được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen

Thạch Anh
Thạch Anh
16/10/2025 06:05 GMT+7

Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp của chiến dịch Hành trình Tự hào Việt Nam - hoạt động thuộc dự án âm nhạc MADE IN VIETNAM của nhóm, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của DTAP trong việc lan tỏa tinh thần dân tộc và khơi gợi niềm tự hào VN qua âm nhạc, đồng thời đánh dấu vai trò tiên phong của nhóm trong việc kết nối thế hệ trẻ với các giá trị văn hóa truyền thống.

DTAP được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen- Ảnh 1.

DTAP nhận bằng khen cho Hành trình Tự hào Việt Nam

ẢNH: NVCC

Khởi hành từ TP.HCM ngày 19.8 và kết thúc tại Hà Nội ngày 2.9, Hành trình Tự hào Việt Nam là chiến dịch âm nhạc xuyên Việt của DTAP, do Công ty VMAS phối hợp cùng T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Hành trình được thực hiện với mong muốn tái hiện hình ảnh đoàn văn công, mang âm nhạc đến gần với đồng bào, kể câu chuyện về lịch sử, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. 

Đoàn đã đi qua 8 tỉnh, thành dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, mang đến các chương trình biểu diễn tại những địa danh gắn liền với lịch sử và văn hóa, tiêu biểu như Tháp Nghinh Phong (Đắk Lắk), công viên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), Nghinh Lương Đình (Huế) hay Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đặc biệt, đêm trình diễn vào ngày 2.9 tại chặng Hà Nội chào đón hơn 15.000 khán giả tham gia.

Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Lê Thiện, NSND Thanh Thúy, NSƯT Ca Lê Hồng, ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Bách, Hiền Thục, Phương Vy, Võ Hạ Trâm… Bên cạnh các buổi biểu diễn, hành trình còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân và giao lưu, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ trẻ.

Trên hành trình, DTAP không chỉ đảm nhận vai trò tổ chức mà còn trực tiếp mang đến những sân khấu âm nhạc giàu bản sắc, kết hợp chất liệu dân gian VN cùng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Các ca khúc như MADE IN VIETNAM, Nhà tôi có treo một lá cờ, cùng nhiều bản phối mới dành cho những ca khúc kinh điển như Nối vòng tay lớn, Lên đàng, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng được sáng tạo riêng cho hành trình, đã trở thành điểm nhấn nghệ thuật và góp phần lan tỏa thông điệp về niềm tự hào dân tộc bằng hình thức trẻ trung, gần gũi.

Khám phá thêm chủ đề

âm nhạc Lê Thiện Thanh Thuý Ca Lê Hồng đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. HCM
