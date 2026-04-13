Dự án ‘Cái Tiệm Bạc Phơ’: Nơi gen Z tìm lại những ký ức bên ông bà

Buổi họp online kéo dài đến khuya bàn dự án "Cái Tiệm Bạc Phơ"

Ý tưởng dự án "Cái Tiệm Bạc Phơ" hình thành trong một buổi họp online kéo dài đến khuya, khi cả nhóm sinh viên Trường ĐH FPT TP.HCM, gồm: Ngô Công Phát (trưởng nhóm), Đặng Lê Anh, Đào Minh Thư, Nguyễn Đức Thiên Phú vẫn chưa tìm được đề tài phù hợp. Một câu hỏi được đặt ra: Nếu làm về ông bà thì sao?

Ngô Công Phát, đại diện nhóm), chia sẻ: “Lúc đó tụi mình bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện rất riêng. Không khí buổi họp gần như lặng đi, và tụi mình nhận ra đây là điều chạm đến mình sâu nhất”.

Thay vì đưa ra thông điệp trực tiếp, nhóm lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng thông qua các hoạt động quen thuộc như gói bánh, nấu ăn hay trò chơi tuổi thơ.

“Tụi em không muốn nói hãy yêu thương ông bà nhiều hơn, mà chỉ muốn tạo một lý do đủ tự nhiên để người ta nhớ lại thông qua các hoạt động mà khi bé mình thường được làm cùng với ông bà”, Phát cho biết.

Trong quá trình thực hiện chương trình thực tế Thương ông bà để đâu? (một chương trình trong dự án), Phát cho biết nhóm có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhiều gia đình. Tại một chặng quay ở miền Bắc, giữa thời tiết lạnh khoảng 10 - 12 độ C, cả ê kíp cùng gia đình chuẩn bị tết. Khi chia tay, một người ông có nói: "Tết năm nay vậy là xong rồi, khi tụi con đi, tết cũng như ngày thường thôi. Có rảnh thì nhớ về thăm ông bà".

Giữa thời tiết lạnh khoảng 10 - 12 độ C, cả ê kíp cùng ông bà chuẩn bị gói bánh đón tết. ẢNH: NVCC

“Nghe xong câu nói nói đó, các thành viên trong nhóm đều bật khóc, mặc dù không phải người thân nhưng ông bà cho mình cảm giác rất thân thuộc”, Phát nói.

Việc tiếp xúc gần ông bà giúp các thành viên nhận ra những thay đổi rõ rệt của ông bà theo thời gian. “Có những lúc tụi em đùa là may ông bà lãng tai nên không bị làm phiền, nhưng chính điều đó lại khiến tụi em giật mình”, Phát chia sẻ.

Đây cũng là động lực lớn nhất giúp cả nhóm hoàn thành MV ca khúc chủ đề của dự án mang tên Đưa con về hôm qua, ca khúc đang thu hút được rất nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội nhờ nội dung gần gũi và xúc động.

Tái hiện ký ức về ông bà thông qua hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm

Bên cạnh nội dung số, nhóm còn tổ chức một triển lãm nhằm tái hiện ký ức về ông bà thông qua hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm. Không gian này hướng đến việc để người tham gia tự cảm nhận.

Đến tham dự buổi triển lãm, Phùng Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết: “Mình rất là thích không gian ở đây, nó làm cho mình có sự hoài niệm. Mình trước đây là người ít kết nối với ông bà nhưng sau khi theo dõi dự án cũng như triển lãm thì mình lại nhớ tới ông bà nhiều hơn, có cảm giác muốn kết nối lại với ông bà của mình”.

Các vật dụng quen thuộc ông bà hay sử dụng được nhóm đưa đến triển lãm ẢNH: NVCC

Khoảng cách giữa người trẻ và ông bà hiện nay chủ yếu đến từ nhịp sống bận rộn. “Có những điều mình luôn nghĩ sẽ còn đó nên cứ để sau, nhưng thật ra lại có giới hạn rõ ràng nhất”, Phát nói.

Sau dự án, các thành viên cho biết đã chủ động hơn trong việc dành thời gian cho gia đình, bắt đầu từ những điều rất nhỏ như hỏi thăm hay ở lại lâu hơn trong mỗi lần gặp gỡ. Trong tương lai nhóm cũng sẽ mong có thể phát triển dự án này hơn, biến thành một dự án cộng đồng để tiếp cận được nhiều bạn trẻ hơn chứ không dừng lại ở một đồ án.

Chân dung các thành viên nhóm thực hiện dự án ẢNH: THÁI PHÚC

Thạc sĩ Phạm Vũ Trâm Anh , giảng viên ngành công nghệ truyền thông, Trường ĐH FPT TP.HCM, nhận xét: “Dự án thể hiện một ý tưởng truyền thông có chiều sâu khi tiếp cận mối quan hệ liên thế hệ, cụ thể là với ông bà, qua cơ chế hồi ức thay vì thông điệp trách nhiệm quen thuộc”.

Thạc sĩ Trâm Anh cũng đánh giá điểm đáng ghi nhận là nhóm đã thể hiện ý tưởng này một cách nhất quán, từ nội dung số đến trải nghiệm đa giác quan, cho thấy khả năng chuyển hóa kế hoạch thành các hoạt động truyền thông cụ thể. Cách triển khai mang tính sáng tạo nhưng vẫn bám sát hành vi tiếp nhận của gen Z, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới cho các chủ đề gia đình trong truyền thông hiện đại.