Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Sẽ trả tiền bồi thường cho người dân trong tháng 12

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 53,7 km, đi qua tỉnh Đồng Nai (34,2 km) và Bà Rịa - Vũng Tàu (19,5 km). Giai đoạn 1 dự án cao tốc có 4 - 6 làn xe (tùy theo đoạn tuyến) với tổng vốn đầu tư 17.829 tỉ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, còn dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Dự án giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2026.

Đến nay Đồng Nai chỉ mới bàn giao được gần 10% mặt bằng dự án thành phần 2, còn dự án thành phần 1 chưa bàn giao. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai đã tăng cường thêm nhân lực cho H.Long Thành và TP.Biên Hòa (khoảng 40 người).

Trong khi đó, sau hơn 3 tháng triển khai, dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) phía Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hơn 126 ha trên tổng diện hơn 137 ha cần thu hồi phục vụ thi công dự án, đạt tỷ lệ 92%.