Thời sự

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM trước giờ khởi công ngày 19.12

Uyển Nhi - Ngọc Dương
18/12/2025 13:43 GMT+7

Ngày mai (19.12), TP.HCM khởi công dự án cầu đường Nguyễn Khoái có tổng đầu tư 3.700 tỉ đồng nối khu vực quận 4, 7 cũ với trung tâm, nhằm góp phần giảm kẹt xe ở khu nam thành phố và cầu Kênh Tẻ.

Công trường cầu đường Nguyễn Khoái tất bật trước "giờ G"

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 18.12, nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh ở khu vực dự án cầu đường Nguyễn Khoái đã tự giác tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng sau khi được chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền.

Đối với các trường hợp chưa tháo dỡ hoàn toàn, người dân cũng chủ động thu dọn vật dụng, di chuyển đồ đạc, chỉnh trang mặt tiền nhằm sẵn sàng bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM trước giờ khởi công ngày 19.12- Ảnh 1.

Hiện trạng dự án cầu đường Nguyễn Khoái trước thời điểm chính thức khởi công

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại khu vực giao giữa đường Nguyễn Khoái và Bến Vân Đồn, dòng xe lưu thông tương đối thông thoáng, kể cả trong giờ cao điểm, nhờ mặt bằng được giải tỏa theo từng giai đoạn và công tác tổ chức giao thông được bố trí phù hợp.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM trước giờ khởi công ngày 19.12- Ảnh 2.

Công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho lễ khởi công dự án

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tương tự, tại đại lộ Võ Văn Kiệt, mật độ phương tiện tương đối thưa thớt, không có biến động lớn so với thời điểm trước khi triển khai dự án.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM trước giờ khởi công ngày 19.12- Ảnh 3.

Nhiều hộ dân dọc tuyến đường Nguyễn Khoái chủ động thu dọn, di chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thực tế cho thấy, hoạt động giải phóng mặt bằng và chuẩn bị cho công tác thi công chưa gây xáo trộn đáng kể đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM trước giờ khởi công ngày 19.12- Ảnh 4.

Dự án giao thông hơn 3.700 tỉ đồng nối khu vực quận 4, 7 với quận 1 cũ, góp phần giải bài toán ùn tắc khu nam TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giải bài toán ùn tắc khu nam TP.HCM

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái được HĐND TP.HCM thông qua từ năm 2016, có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư.

Đây là công trình trọng điểm kết nối 3 quận cũ (1, 4 và 7), đóng vai trò then chốt trong việc tổ chức lại mạng lưới giao thông khu nam với trung tâm TP.HCM.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM trước giờ khởi công ngày 19.12- Ảnh 5.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái sẵn sàng trước giờ khởi công

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo thiết kế, dự án gồm hệ thống cầu vượt bằng bê tông dài hơn 2,5 km, mặt cắt ngang từ 6,5 - 25,5 m, bắt đầu từ khu vực quận 7 cũ, vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, kết nối trực tiếp sang quận 1 cũ.

Bên cạnh cầu chính, công trình còn bao gồm nhiều hạng mục giao thông quan trọng như: đường đầu cầu dài hơn 1,1 km; đường gom Nguyễn Khoái dài 626 m; 2 đường gom Hoàng Trọng Mậu dài 222 m; cải tạo, mở rộng đường Võ Văn Kiệt phía rạch Bến Nghé dài 863 m.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM trước giờ khởi công ngày 19.12- Ảnh 6.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái được kỳ vọng xóa điểm nghẽn giao thông cầu Kênh Tẻ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo kế hoạch, dự án cầu đường Nguyễn Khoái sẽ hoàn thành vào năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ hình thành trục giao thông mới trên cao, giúp phương tiện di chuyển liên thông từ khu vực quận 7 cũ đến quận 1 cũ mà không phải đi qua cầu Kênh Tẻ.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái ở TP.HCM trước giờ khởi công ngày 19.12- Ảnh 7.

Cầu đường Nguyễn Khoái có tổng chiều dài gần 5 km, trong đó phần cầu khoảng 2,5 km

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiến độ giải phóng mặt bằng cầu đường Nguyễn Khoái

Dự án ảnh hưởng đến 147 trường hợp, gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân, với tổng diện tích thu hồi 8.938 m2. Trong đó, 12 hộ phải di dời hoàn toàn để phục vụ thi công.

Ngày 12.12, Ban Giao thông cho biết 84/147 trường hợp đã được chi trả bồi thường và 69 trường hợp đã bàn giao mặt bằng.

Ban Giao thông tiếp tục phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 4 cũ nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, bàn giao mặt bằng và lựa chọn nhà thầu để kịp tiến độ khởi công vào ngày mai 19.12.

