Dự án chống ngập “mắc cạn” gần 15 năm

Sống chung với ngập úng, ô nhiễm

Tháng 6.2012, UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực phía đông nam nút giao thông Hòa Cầm (giai đoạn 1; thuộc P.Cẩm Lệ), với tổng mức đầu tư gần 43 tỉ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích gần 66.000 m², gồm các hạng mục san nền, giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng và cây xanh… Chủ đầu tư là Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP.Đà Nẵng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2012 - 2014. Thế nhưng đến nay, sau gần 15 năm, dự án vẫn chưa thể khép lại. Theo chủ đầu tư, dự án được chia thành 2 tiểu khu. Tiểu khu 1 tại tổ 25 (khu vực Hòa Thọ Đông, phía sau Chi cục Thuế Cẩm Lệ) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6.2021 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 38 tỉ đồng. Trong khi đó, tiểu khu 2 tại tổ 24, phần được người dân kỳ vọng nhất vì có hạng mục nâng nền chống ngập, vẫn "đứng bánh". Đến nay, hệ thống mương thoát nước và các tuyến đường bê tông kiệt hẻm đã được thi công cơ bản. Tuy nhiên, toàn bộ hạng mục giải tỏa, san nền chống ngập phải dừng lại do còn vướng 52 hồ sơ giải phóng mặt bằng (GPMB). Ngoài ra, dự án còn phát sinh nhiều khó khăn về pháp lý đất đai và tổng mức đầu tư không còn phù hợp với thực tế.

Dự án kéo dài suốt 15 năm khiến người dân khốn khổ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án chậm tiến độ suốt nhiều năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục hộ dân. Mỗi mùa mưa, nước từ các khu vực xung quanh dồn về vùng trũng khiến nhiều tuyến kiệt ngập sâu. Sau khi nước rút, bùn đất, rác thải và nước ô nhiễm đọng lại nhiều ngày, gây mất vệ sinh môi trường. "Chúng tôi chỉ mong dự án sớm được triển khai để chấm dứt cảnh sống chung với mùi hôi và ngập úng", bà Phan Thị Dự (75 tuổi, trú tổ 24, P.Cẩm Lệ) cho biết.

Nghiên cứu phương án đầu tư mới

Ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch UBND P.Cẩm Lệ, cho biết dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và quy mô đầu tư. Những khu vực đã hoàn thành GPMB và có quỹ đất sạch đều đã được đầu tư hạ tầng. Riêng phần còn lại vẫn chưa thể triển khai do nhiều vướng mắc.

Nguyên nhân lớn nhất khiến dự án kéo dài là chi phí bồi thường, GPMB tăng cao. Trước đây, đơn vị thực hiện công tác bồi thường mới chỉ kiểm đếm nhà cửa và đất ở hiện trạng, chưa rà soát đầy đủ một số diện tích đất nông nghiệp đã được chuyển mục đích sang đất ở, khiến kinh phí GPMB không đáp ứng thực tế, làm dự án kéo dài nhiều năm. "TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những tồn tại trong quá trình triển khai dự án", ông Đường nói.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Phó giám đốc BQL, cho hay sau nhiều năm kéo dài, chi phí đầu tư hiện nay đã tăng rất lớn. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, chủ đầu tư đã nghiên cứu phương án đầu tư mới. Dự kiến tổng mức đầu tư riêng cho phần còn lại của tiểu khu 2 khoảng 112 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, GPMB khoảng 74 tỉ đồng.

Đại diện chủ đầu tư thừa nhận, việc tiểu khu 2 chưa được đầu tư đồng bộ đã ảnh hưởng đến kết nối giao thông, hệ thống thoát nước và đời sống người dân trong khu vực. Do dự án đã kéo dài quá lâu, đơn vị kiến nghị TP cho phép kết thúc dự án giai đoạn 1, đồng thời chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập dự án đầu tư mới đối với phần diện tích còn lại sau khi hoàn tất việc xử lý các vướng mắc pháp lý về đất đai, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai và hoàn thiện hạ tầng khu vực.