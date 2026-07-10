Cây cầu 'cô đơn' vì chưa có đường dẫn

Dự án xây dựng cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ có chiều dài hơn 146 m, rộng 9 m, đường dẫn hai đầu cầu có nền rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, nối xã Hoa Quân với xã Kim Bảng.

Cầu Mô Vĩnh đứng chơ vơ vì chưa có đường dẫn Ảnh: K.HOAN

Đến nay, cây cầu đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, người dân địa phương ngạc nhiên khi nhiều tháng qua, đơn vị thi công rút đi, cầu cứ đứng chơ vơ, không có đường dẫn lên cầu. "Từ đầu năm nay, đơn vị thi công rút đi, chúng tôi nghĩ họ đã hoàn thành cầu, chờ lắp lan can và sẽ cho đắp đường dẫn để đưa cầu vào sử dụng, nhưng đã 5-6 tháng qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Người dân vẫn phải đi lại bằng bằng cầu tạm", ông Lê Văn Bình, ngụ xã Hoa Quân, cho hay.

Không chỉ phục vụ nhu cầu vận chuyển nông sản, hàng hóa của dân, cây cầu tạm (sát bên cầu mới) còn phục vụ hàng trăm công nhân nhà máy may mặc ở gần đó đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, cây cầu tạm rất sơ sài, mặt cầu bị thủng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người dân cũng cho biết mùa mưa lũ, nước sông thường dâng cao và ngập cầu tạm nên việc qua lại rất khó khăn. "Chúng tôi mong chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu sớm hoàn thành cầu để đi lại thuận tiện vì cây cầu này chúng tôi đã mong mỏi từ lâu", ông Bình nói.

Mặt cầu tạm thủng lỗ chỗ, gây nguy hiểm khi qua lại Ảnh: K.HOAN

Dự án xây dựng cầu Mô Vĩnh do UBND H.Thanh Chương cũ làm chủ đầu tư. Năm 2025, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chủ đầu tư dự án được chuyển sang Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (gọi tắt Ban quản lý). Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được giao cho chính quyền các xã Hoa Quân và Kim Bảng thực hiện.

Đại diện Ban quản lý cho biết trước thời điểm chuyển giao chủ đầu tư, hạng mục cầu đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, phần đường kết nối hai đầu cầu đi qua đất nông nghiệp thuộc địa bàn hai xã Hoa Quân và Kim Bảng chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Sau khi tiếp nhận dự án này từ tháng 3 vừa qua, Ban quản lý đã chỉ đạo đơn vị tư vấn bàn giao chỉ giới để mở đường, đồng thời cử cán bộ phối hợp với địa phương triển khai các bước tiếp theo và đã phối hợp với chính quyền 2 xã để GPMB.

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Kim Bảng, cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để đền bù GPMB. Tuy nhiên theo ông, thời gian qua xã đang tập trung GPMB dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy nên tiến độ triển khai phần đường dẫn cầu Mô Vĩnh bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hoa Quân cũng cho hay sau khi có văn bản của Ban quản lý đốc thúc, xã đã thành lập hội đồng GPMB và sẽ sớm tiến hành giải phóng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.