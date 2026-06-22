Từng là cây cầu sắt cũ kỹ, khiến người dân lưu thông qua đây đầy lo ngại, đến nay cầu Hiệp Ân 2 bắc qua rạch Ụ Cây ở TP.HCM đang được thay thế bằng một cây cầu bê tông kiên cố.

Sau nhiều tháng thi công, đến tháng 6.2026, công trình đã dần thành hình. Công trình thuộc gói thầu XL-02, đồng thời là một trong những hạng mục được triển khai đầu tiên của Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi. Việc xây mới cầu Hiệp Ân 2 cũng nằm trong lộ trình thay thế các cầu sắt xuống cấp trên địa bàn TP.HCM.

Cầu Hiệp Ân 2 bắc qua rạch Ụ Cây ở TP.HCM đang được thay thế bằng một cây cầu bê tông kiên cố ẢNH: SẦM ÁNH

Từng gây ám ảnh với tiếng động thót tim, cây cầu sắt này có thay đổi đến khó tin

Nhiều người dân cho biết, điều họ mong đợi nhất lúc này là công trình sớm hoàn thành để việc đi lại được thuận tiện và an toàn hơn. Không chỉ thay thế cây cầu sắt đã xuống cấp, cầu Hiệp Ân 2 mới còn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện lưu thông thông suốt hơn cho người dân sinh sống hai bên rạch Ụ Cây.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối tuyến đường Nguyễn Duy giữa phường Phú Định và phường Chánh Hưng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao khả năng kết nối giữa các khu dân cư dọc bờ Bắc kênh Đôi.

Cầu Hiệp Ân 2 mới là một trong những hạng mục được triển khai đầu tiên thuộc dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi

ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi là một trong những dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn của TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng. Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km bờ kè dọc bờ Bắc kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh nhằm cải thiện khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường và chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Trong đó, việc thay thế cầu sắt Hiệp Ân 2 bằng cầu bê tông mới nhận được quan tâm và kỳ vọng lớn từ người dân địa phương. Khi các hạng mục được hoàn thành đồng bộ, khu vực bờ Bắc kênh Đôi sẽ có diện mạo khang trang hơn, hạ tầng kết nối thuận lợi hơn, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.