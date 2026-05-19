Giá vật liệu ‘nhảy múa’, nhà thầu giao thông chật vật lo tiến độ

Mai Hà
19/05/2026 16:55 GMT+7

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, mặt bằng chậm bàn giao, khiến nhiều dự án và nhà thầu giao thông đang phải chật vật tìm cách thích ứng để đảm bảo tiến độ dự án.

Viện Kinh tế xây dựng cho hay, mức tăng giá nhiên liệu đang tiếp tục tạo áp lực dây chuyền lên giá thành sản xuất và chi phí vận chuyển của nhiều loại vật liệu xây dựng. So với tháng 4.2025, giá xi măng tăng gần 2,4%, giá cát tăng gần 1,7%, giá đá tăng 2,75%.

Áp lực giá nhiên liệu và vướng mắc mặt bằng gây khó khăn cho nhiều dự án giao thông

Theo đánh giá, giá nhiên liệu bình quân tăng và đạt mức 100% so với đầu năm 2026, công trình giao thông bị ảnh hưởng nhiều nhất (dự toán chi phí xây dựng của công trình này có thể tăng hơn 14%). 

Với việc giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng chủ yếu (cát, đá, nhựa đường, thép) tăng nếu không có giải pháp khắc phục sẽ làm cho các dự án khu vực đầu tư công, đầu tư tư bị đình trệ, ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP.

Sức ép từ giá vật liệu, giá xăng dầu, mặt bằng và thiếu nhân công tại các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ phát sinh chi phí rất lớn mà còn chịu sức ép tiến độ.

Nhiều dự án giao thông khác cũng trong tình cảnh tương tự. Song, các nhà thầu đều khẳng định vẫn tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Đại diện nhà thầu tại dự án đường bộ cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn cho biết, giá một số loại vật liệu chủ yếu như cát, đá… tại khu vực thi công dự án tăng khoảng 20% so với giá dự toán. Dù vậy, nhà thầu vẫn chấp nhận mua giá cao, tăng cường nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ.

Thông tin với Thanh Niên, ông Đàm Xuân Toan, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, một trong 2 liên danh nhà thầu đang thi công xây dựng gói thầu thi công dự án cải tạo nâng cấp QL14B Đà Nẵng, cho biết dự án gặp sức ép rất lớn về tiến độ do áp lực giá nhiên vật liệu cũng như chậm giải phóng mặt bằng.

“Đặc biệt, vật giá các loại đã lên cao quá mức, giá thị trường các loại vật tư, vật liệu cao hơn nhiều lần so với hợp đồng”, ông Toan nêu khó khăn. Song, nhà thầu khẳng định, "vẫn tập kết các loại vật liệu sẵn sàng trên công trường" để chờ công tác mặt bằng được hoàn tất bàn giao vào cuối tháng 5 này. 

Trước đó, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dứt điểm trước 30.5, đặc biệt nhà thầu phải có giải pháp để đảm bảo tiến độ và phấn đấu hoàn thành dự án trước 30.8.

Cơ chế gỡ khó cho nhà thầu

Khẳng định cam kết thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu, đại diện nhà thầu cho hay đã tăng cường thi công tăng ca ngày đêm, làm việc cả ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực giá vật liệu, dự án đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do không đồng bộ đối với công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều chướng ngại mặt bằng từ nhà dân cho đến các tiện ích ngầm, nổi như cột điện, đường ống nước; nhiều vị trí kết nối đường ngang chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế… 

“Làm tới đâu điều chỉnh tới đó khiến công việc thi công không thể liền mạch, công trường bị chia cắt manh mún, kéo dài thời gian”, ông Toan cho hay. 

Việc chậm giải phóng mặt bằng cũng khiến các nhà thầu gặp khó trong việc duy trì hệ thống điều hành và nhân lực trong thời gian quá dài, trong khi khối lượng công việc thực hiện được rất nhỏ. Nếu mặt bằng vẫn tiếp tục chậm trễ, tiến độ dự án nguy cơ bị ảnh hưởng rất lớn.

Để gỡ khó về giá vật liệu cho các nhà thầu, Viện Kinh tế xây dựng đề xuất thực hiện hướng dẫn việc áp dụng cơ chế điều chỉnh dự án, điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hoạt động xây dựng theo quy định của luật Xây dựng. Đặc biệt, với các gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Dự án nâng cấp sân bay Liên Khương nguy cơ chậm tiến độ do thiếu vật liệu

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Liên Khương đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ do thiếu hụt nghiêm trọng vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát vàng phục vụ thi công bê tông xi măng.

