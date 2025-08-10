Dự án của Tập đoàn T&T được trao 2 kỷ lục quốc gia

Không chỉ là "bữa tiệc" văn hóa, giải trí hoành tráng bậc nhất phía Nam, sự kiện của Tập đoàn T&T còn là lời tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại sự kiện, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục quốc gia cho 2 công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia là tuyến phố đi bộ Millennia Journey - hành trình thiên niên kỷ nhiều chủ đề nhất Việt Nam và dòng sông ánh sáng dài nhất Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã trao tặng bằng khen cho Tập đoàn T&T và cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ẢNH: QUANG HIỂN

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho rằng Tây Ninh hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ với vị thế là một trong những địa phương năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong chặng đường phát triển đó, tỉnh Tây Ninh rất trân trọng sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn T&T, một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh.

Đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới" không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật đỉnh cao, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành, gắn bó với các doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn T&T.

Đến nay tại dự án, hàng chục hecta đã được xây dựng với nhiều khu nhà nhiều tiện ích cao cấp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của Tập đoàn T&T trong việc đầu tư xây dựng và phát triển dự án T&T City Millennia, một đại đô thị tầm cỡ hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn đô thị hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Được biết, dự án T&T City Millennia, đại đô thị 267 ha được kiến tạo theo tiêu chuẩn xanh - hiện đại - thông minh, tích hợp đầy đủ tiện ích xã hội, hạ tầng đồng bộ và công nghệ tiên tiến. Đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đất Chín Rồng. Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông vĩ đại của Marco Polo thế kỷ XIII, T&T City Millennia không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, mà là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.