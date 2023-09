Dự án du lịch nghìn tỉ 6 năm vẫn… trên giấy

Mới thỏa thuận bồi thường 25,8 ha

Đảo Chè là những đồi chè hình bát úp ở địa bàn 2 xã thuộc H.Thanh Chương là Thanh An và Thanh Thịnh, nằm phía tây tuyến đường Hồ Chí Minh. Sau khi một dự án xây dựng đập thủy lợi ở đây hoàn thành, nước được tích lại, dâng lên nhấn chìm nhiều diện tích thấp trũng phía dưới chân đồi, biến những đồi chè thành những hòn đảo. Các luống chè như ruộng bậc thang trên đồi tạo khung cảnh nên thơ, đẹp mắt. Nhiều người ví đảo Chè như một vịnh Hạ Long trên cạn và đến du lịch.

Một góc đảo Chè K.HOAN

Khoảng 10 năm trở lại đây, đảo Chè gây chú ý, được nhiều người tìm đến. Tuy nhiên, hoạt động du lịch ở đảo Chè đang mang tính thô sơ, khách đến thuê thuyền đi dạo quanh các đảo, lên đồi chè check-in rồi về.

Để "đánh thức nàng tiên" đảo Chè, năm 2017, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại đây.

Dự án có tên Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau với diện tích hơn 370 ha, gồm các công trình: cụm biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội thảo, bãi biển nhân tạo, câu lạc bộ thuyền buồm, hệ thống sân thể dục, thể thao (sân bóng đá, tennis, bắn cung, sân tập golf), trò chơi máng trượt, cáp treo, nhà thể thao trong nhà, công viên nước, khu mê cung, câu lạc bộ đua ngựa, khu thảo cầm viên, khu cắm trại, khu bảo tồn động vật…

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.532 tỉ đồng. Để giám sát chủ đầu tư thực hiện, tiến độ xây dựng dự án được phân thành 5 giai đoạn: giai đoạn 1 từ tháng 3.2017 - 12.2017, giai đoạn 2 từ tháng 6.2018 - 3.2019, giai đoạn 3 từ tháng 9.2019 - 6.2020, giai đoạn 4 từ tháng 12.2020 - 9.2021 và giai đoạn 5 từ tháng 12.2021 - 10.2022.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, năm 2019, sau khi dự án "chỉ vẽ" mà không thấy chủ đầu tư thực hiện, UBND H.Thanh Chương đã có văn bản gửi Sở KH-ĐT Nghệ An đề nghị thu hồi dự án. Lý do, dự án chậm tiến độ so với quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến thời điểm đó, chủ đầu tư chỉ mới thống nhất thỏa thuận bồi thường trên diện tích 25,8 ha với số tiền thỏa thuận là 10,7 tỉ đồng, nhưng chưa chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND H.Thanh Chương, cho hay ngay sau khi Cienco4 được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, chính quyền huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm đếm, lên phương án thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư một cách nhanh nhất. Chính quyền và người dân địa phương rất mong chủ đầu tư sớm thực hiện dự án để tạo điểm đến hấp dẫn, nhưng 6 năm trôi qua vẫn chưa có chuyển biến gì.

Nhiều khả năng phải tìm chủ đầu tư mới

Mới đây ngày 7.3, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản giao Sở KH-ĐT Nghệ An chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Cienco4 để tìm hiểu lý do chủ đầu tư chậm thực hiện dự án. Tại cuộc họp được tổ chức sau đó ít ngày, đại diện Cienco4 báo cáo đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm tài sản, thỏa thuận đền bù cho người dân với diện tích 25,8 ha và kiến nghị cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định đến thời điểm hiện nay, các mốc tiến độ thực hiện dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã kết thúc. Do đó, việc xem xét ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo các giai đoạn nêu trên là không có cơ sở thực hiện. Về việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án, theo tiến độ quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giai đoạn cuối cùng kết thúc là vào tháng 10.2022. Căn cứ quy định tại luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021 của Chính phủ, thời gian gia hạn tiến độ thực hiện dự án (nếu được chấp thuận) là đến tháng 10.2024.

Ngày 21.4 vừa qua, Sở KH-ĐT Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án này với điều kiện chủ đầu tư phải hoàn thành dự án trước tháng 10.2024 và chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (ký quỹ bằng tiền hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng).

Đến nay, Cienco4 vẫn chưa có động thái gì thể hiện quyết tâm thực hiện dự án nên UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ban hành văn bản gia hạn đối với dự án này. Dự án bị "treo" nhiều năm khiến chính quyền huyện, xã rất mệt mỏi; còn người dân trong vùng quy hoạch vì bị hạn chế về quyền sử dụng đất nên đã liên tục phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri.

Ông Trình Văn Nhã cho biết, dự án thực hiện quá chậm, dù rất muốn đồng hành với nhà đầu tư, song UBND H.Thanh Chương đã nhiều lần phải làm văn bản đề nghị xem xét, đánh giá năng lực của chủ đầu tư Cienco4, nếu không thực hiện được thì thu hồi để kêu gọi nhà đầu tư khác.

Một khía cạnh khác, nếu được tỉnh Nghệ An chấp nhận cho gia hạn, thời hạn cuối để hoàn thành dự án này chỉ còn khoảng 13 tháng. Với các hạng mục đồ sộ như quy hoạch đã phê duyệt, thời gian còn lại là vô cùng khó để nhà đầu tư thực hiện được. Nhiều khả năng, chính quyền tỉnh Nghệ An lại phải đi tìm chủ đầu tư mới để "đánh thức nàng tiên" đảo Chè.