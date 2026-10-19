Dự án đường ĐT.857 gặp khó vì khan hiếm vật liệu

Thiếu cát, đá, nhiều tháng không thể thi công nền đường

Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.857, đoạn quốc lộ 30 - ĐT.845, có chiều dài gần 45 km, tổng vốn đầu tư 1.746 tỉ đồng, đi qua địa bàn một số xã của tỉnh Đồng Tháp hiện đang gặp khó do thiếu vật liệu.

Công trình này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối các địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực tiểu vùng Đồng Tháp Mười.

Lực lượng chức năng khẩn trương thi công đường ĐT.857 ẢNH: THANH QUÂN

Tuy nhiên, tính đến ngày 9.10.2026, dự án mới đạt 66,1% tổng giá trị khối lượng thực hiện, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, một trong những nguyên nhân chính là nguồn cát san lấp không đáp ứng nhu cầu. Toàn dự án cần khoảng 2,6 triệu m³ cát để thi công nền đường, song việc huy động vật liệu liên tục gặp trở ngại.

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến cuối 2023, các giấy phép khai thác cát phục vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trước đây đồng loạt hết hạn vào năm 2022. Đến năm 2023, tỉnh gia hạn 13 giấy phép khai thác đến hết ngày 31.12.2023 để phục vụ các dự án đầu tư công trọng điểm, trong đó có tuyến ĐT.857. Dù vậy, do nguồn cung hạn chế, khối lượng cát san lấp đáp ứng được khoảng 32% nhu cầu.

Khó khăn nghiêm trọng hơn khi từ đầu năm 2024 đến hết tháng 5.2025, dự án gần như không thể triển khai phần nền đường do thiếu nguồn cát. Thời điểm này, nguồn cát khai thác trên địa bàn tỉnh chủ yếu phục vụ các dự án cao tốc theo cơ chế đặc thù; trong khi nguồn cát thương mại cũng khan hiếm, các địa phương trong khu vực ưu tiên vật liệu cho công trình trọng điểm của mình.

Phương án nhập cát từ Campuchia cũng khó khả thi do giá cao. Tại khu vực phao số 0, cửa khẩu quốc tế Thường Phước, giá cát khoảng 180.000 đồng/m³, trong khi đơn giá theo hợp đồng đã ký chỉ 60.000 đồng/m³. Chênh lệch lớn khiến nhà thầu khó chủ động nguồn vật liệu để tổ chức thi công.

Phân bổ cát, tìm nguồn đá để đẩy nhanh tiến độ

Đến ngày 3.6.2025, UBND tỉnh Đồng Tháp trước đây thống nhất phương án phân bổ cát từ 2 mỏ phục vụ các công trình đầu tư công trọng điểm. Theo phương án này, dự án ĐT.857 được phân bổ 559.098 m³ cát trong năm 2025 và dự kiến tiếp nhận phần còn lại, khoảng 1,1 triệu m³, trong năm 2026 để hoàn thành công trình. Hiện các nhà thầu đang nỗ lực tiếp nhận nguồn cát được phân bổ, tổ chức thi công các hạng mục.

Không chỉ cát san lấp, nguồn đá phục vụ thi công mặt đường cũng gặp khó khăn. Các loại vật liệu như cấp phối đá dăm, đá 4x6 và đá láng nhựa phần lớn được ưu tiên cung cấp cho các dự án cao tốc, công trình trọng điểm tại khu vực Đông Nam bộ. Một số mỏ đá tại An Giang đã được nhà thầu tiếp cận, lấy mẫu thí nghiệm nhưng kết quả không đáp ứng yêu cầu về cường độ, tiếp tục gây trở ngại cho việc tìm nguồn cung thay thế.

Trong bối cảnh nguồn vật liệu chưa được khơi thông hoàn toàn, thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu cũng đã hết hạn. Cụ thể, gói thầu số 13 hết hạn ngày 30.8.2026, các gói thầu còn lại hết hạn ngày 30.9.2026.

Hiện tại, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã trình UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công các gói thầu đến hết ngày 31.12.2026. Việc gia hạn nhằm tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thi công, đồng thời thực hiện thanh toán đối với khối lượng công việc đã hoàn thành.

Theo kế hoạch, địa phương và các đơn vị liên quan đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2027.