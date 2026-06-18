Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chậm tiến độ

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, hiện tiến độ triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang chậm khoảng 8 - 10 tháng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 127.

Nguyên nhân chậm triển khai được xác định do đây là dự án đường sắt có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam. Cạnh đó là các nguyên nhân chủ quan như hạn chế về nhân lực và kinh nghiệm triển khai; dự án liên quan đến sự phối hợp của các đối tác nước ngoài...

Bản đồ hướng tuyến dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng ẢNH: BAN QLDA ĐƯỜNG SẮT

Theo thông báo vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành hôm qua 17.6, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng triển khai dự án, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Nhất quyết không để chậm giải quyết các vướng mắc do công tác phối hợp của các cơ quan.

Các địa phương có dự án đi qua khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi Bộ Xây dựng bàn giao hồ sơ và mốc giới giải phóng mặt bằng.

Liên quan việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, hoàn thiện Hồ sơ theo quy định để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ.

Trong đó lưu ý nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến về điều chỉnh các hạng mục (đánh giá về sự cần thiết, cơ sở đề xuất điều chỉnh đối với từng nội dung; so sánh với các giải pháp khác để lựa chọn phương án tối ưu; đánh giá kỹ lưỡng, độc lập đối với các đề xuất của đơn vị tư vấn…

Đặc biệt, cần rà soát kỹ lưỡng về tổng mức đầu tư (đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…).

Về hiệu quả đầu tư, cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư theo đúng yêu cầu của Kết luận 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng như đánh giá về khả năng cân đối vốn theo quy định…

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9 km, đường đơn khổ 1.435 mm.

Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 160 km/giờ đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120 km/giờ đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/giờ đối với các đoạn tuyến còn lại.

Tuyến đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng, với 32 ga. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, TP.Hải Phòng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỉ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công, phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Tháng 12.2025, dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được khởi công.

