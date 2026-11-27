Sáng 27.11, tổ đại biểu số 10 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri các phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Bình Trị Đông và Tân Tạo sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.



Tổ đại biểu gồm bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại phường Bình Hưng Hòa, kết nối trực tuyến với các phường còn lại.

Công trình dang dở, người dân chịu ảnh hưởng

Cử tri Trịnh Thị Cửi (phường Bình Hưng Hòa) phản ánh dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã được người dân kiến nghị nhiều lần nhưng tiến độ vẫn chậm. Công trường dang dở gây bụi bẩn, ô nhiễm, ảnh hưởng việc đi lại của người dân dọc tuyến.

Bà Cửi đề nghị thành phố chỉ đạo chủ đầu tư rà soát toàn diện tiến độ, xác định trách nhiệm từng nhà thầu, xử lý các đơn vị chậm trễ. Đồng thời, công khai tiến độ từng gói thầu, lộ trình hoàn thành và có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Cử tri phường Bình Hưng Hòa nêu kiến nghị tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Cùng quan tâm vấn đề này, ông Cao Quốc Lý (Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa), cho biết một số vị trí công trình qua địa bàn ngưng thi công thời gian dài. Nước tù đọng, rác thải phát sinh gây mùi hôi, ảnh hưởng sinh hoạt của các hộ dân.

Theo ông Lý, khu phố và người dân đã nhiều lần thu gom rác; UBND phường cũng bố trí xe vận chuyển nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Ông kiến nghị làm rõ nguyên nhân ngưng thi công, thông báo thời gian tiếp tục triển khai và hoàn thành các hạng mục. Trong thời gian chờ thi công, cần xử lý nước tù đọng, thu gom rác, khắc phục ô nhiễm.

Cử tri Đào Quang Quân, khu phố 9, phản ánh thêm tình trạng bùn đất, nước đọng khiến việc đi lại dọc tuyến kênh khó khăn. Theo ông, một số nơi xuất hiện rác tập kết, bị đốt gây mùi khét, ảnh hưởng khu dân cư.

Tiếp thu các ý kiến, đại biểu Phạm Văn Thanh đề nghị thành phố rà soát từng gói thầu của dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, xác định nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của các đơn vị, nhà thầu để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Ông Thanh nhấn mạnh tiến độ phải được công khai để người dân biết công trình làm đến đâu, khi nào hoàn thành, việc chậm trễ thuộc trách nhiệm cơ quan nào và ai chịu trách nhiệm cuối cùng.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có chiều dài 32,7 km, tổng vốn đầu tư 9.030 tỉ đồng, gồm 4.000 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và 5.030 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM. Công trình nhằm cải thiện thoát nước, môi trường và giao thông dọc tuyến. Giai đoạn 1 triển khai từ năm 2002, tập trung giải phóng mặt bằng, nạo vét, khơi thông dòng chảy. Giai đoạn 2 khởi công ngày 23.2.2023, đầu tư kè, đường ven kênh và hạ tầng đồng bộ. Theo thiết kế, đường hai bên bờ dài tổng cộng 63,4 km; dự án còn có hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, 12 bến thuyền và 3 cầu giao thông. Tháng 11.2024, HĐND TP.HCM thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 8.200 tỉ đồng lên 9.030 tỉ đồng, kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2026. Phần vốn bổ sung phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và các hạng mục phát sinh, trong đó có đường giao thông, cửa van ngăn triều, công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy. Thành phố phải di dời 7 trụ điện cao thế, nâng cấp 2 tuyến đường dây 500 kV và tái lập các hạng mục công trình thuộc khu chôn lấp rác Gò Cát. Tại họp báo ngày 26.2.2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cho biết các hạng mục chính đạt khoảng 65% khối lượng, vốn đã được bố trí đầy đủ. Sở Xây dựng yêu cầu lập tiến độ chi tiết, đối chiếu với thực tế, xác định nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Đến ngày 12.3.2026, chủ đầu tư nêu các vướng mắc gồm mặt bằng chưa bàn giao, nguồn cát và giá vật liệu biến động, thiếu bãi đổ đất. Mưa nhiều, năng lực hạn chế và phối hợp chưa tốt của một số nhà thầu cũng ảnh hưởng tiến độ. Theo cập nhật ngày 14.10.2026 của Thanh Niên, dự án đạt khoảng 75% khối lượng; khoảng 62 km kè và 48 km đường đã hoàn thành. Chủ đầu tư dự kiến thông xe kỹ thuật cuối năm 2026, hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 30.6.2027.





Mong sớm giải quyết quy hoạch kéo dài

Từ điểm cầu phường Bình Tân, cử tri Nguyễn Hoàng Phúc, khu phố 29, phản ánh quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Lộc kéo dài hơn 20 năm, khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn. Ông đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm trong năm 2027 để người dân sửa chữa nhà, ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Văn Thanh trả lời ý kiến cử tri ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Thanh đánh giá đây là kiến nghị chính đáng, bởi quy hoạch kéo dài mà không thực hiện khiến người dân chịu thiệt thòi. Ông đề nghị thành phố rà soát, công khai việc có tiếp tục thực hiện quy hoạch hay không, tiến độ và cơ quan chịu trách nhiệm.

Tổ đại biểu sẽ chuyển kiến nghị đến UBND TP.HCM, đồng thời theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết.