Dự án khu vui chơi biến thành khách sạn 'chui'

Chuyện lạ này xảy ra ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến người dân bức xúc cả năm qua khi Dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt (số 23 Quang Trung, P.9, TP.Đà Lạt) của Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt biến thành khách sạn cao cấp Dalat Prince và ung dung đi vào hoạt động với nhiều giấy tờ có liên quan.

Khách sạn Dalat Prince - mặt tiền đường Quang Trung Gia Bình

Theo kết quả rà soát của UBND TP.Đà Lạt về hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch Dalat Prince của Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt, đây là dự án có mục tiêu là vui chơi, giải trí và nhà đầu tư từng đề xuất bổ sung thêm nội dung kinh doanh khách sạn nhưng không được chấp thuận. Ấy vậy mà khách sạn này vẫn được đi vào hoạt động.

Cụ thể, UBND TP.Đà Lạt cho biết ngày 18.11.2022, Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt gửi thông báo hoạt động kinh doanh đối với cơ sở lưu trú du lịch Dalat Prince Hotel và các hồ sơ liên quan đến Phòng Văn hóa và Thông tin Đà Lạt. Trong hồ sơ, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên do Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 1.10.2018, thay đổi lần thứ 4 ngày 3.11.2022. Trong đó có thể hiện ngành nghề kinh doanh là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Lối vào khách sạn phía đường Cô Giang Gia Bình

Cùng với đó là văn bản số 116/NT-PCCC ngày 4.11.2022 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng); Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số 151/22/GCN ngày 10.11.2022 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Lâm Đồng); Quyết định số 41136/QĐ-SHTT ngày 19.5.2022 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc chấp nhận đơn hợp lệ đối với nhãn hiệu PPPP DALAT PRINCE HOTEL.

Qua đó, Phòng Văn hóa và Thông tin Đà Lạt đã kiểm tra và phát hành văn bản số 212/VHTT ngày 12.12.2022 về việc xác nhận cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ cho cơ sở lưu trú du lịch Dalat Prince.

Đến ngày 6.12.2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 10856/UBND-VX2 về việc triển khai dự án "Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt" của công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt nói rõ: "CXhưa xem xét việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt…".

Thực hiện văn bản này, ngày 8.12.2023, Phòng Văn hóa và Thông tin Đà Lạt có văn bản số 839/VHTT thu hồi và chấm dứt hiệu lực văn bản số 212/VHTT nói trên.

Khách sạn Dalat Prince vào ban đêm Gia Bình

Thế nhưng đến nay khách sạn Dalat Prince vẫn thản nhiên hoạt động.

Liên quan đến chuyện hoạt động không đúng mục tiêu của Dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND TP.Đà Lạt kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư và hoạt động khai thác kinh doanh hiện nay của dự án để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý.