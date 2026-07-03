Dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á chính thức chấm dứt hoạt động

Ngày 3.7, thông tin từ Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê do Công ty CP sắt Thạch Khê (thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam) làm chủ đầu tư, sau gần 15 năm dự án này rơi vào tình trạng "đắp chiếu".

Khu vực moong mỏ của dự án mỏ sắt Thạch Khê bị bỏ hoang nhiều năm qua ẢNH: PHẠM ĐỨC

Lý do chấm dứt hoạt động là sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, nhưng nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định.

Sở Tài chính Hà Tĩnh cũng quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, yêu cầu Công ty CP sắt Thạch Khê có trách nhiệm tiến hành các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7.5, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với tỉnh Hà Tĩnh, các bộ, ngành và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam để xử lý các vướng mắc của dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xử lý dứt điểm kiến nghị liên quan đến dự án.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ nhấn mạnh việc xử lý phải đúng kết luận của Bộ Chính trị, không hợp thức hóa sai phạm; trường hợp dừng dự án cần nghiên cứu phương án lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực, công nghệ hiện đại, chế biến sâu, bảo đảm yêu cầu về môi trường, xử lý các tồn tại của dự án và hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh, mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng 544 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, từng được kỳ vọng là "cú hích" kinh tế cho Hà Tĩnh. Vào năm 2008, Công ty CP sắt Thạch Khê được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, thực hiện trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Thạch Hà cũ (nay thuộc 3 xã Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc).

Từ năm 2008 đến năm 2011, chủ đầu tư dự án đã triển khai thực hiện thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ được khoảng 12,7 triệu m3 đến độ sâu -34 m so với mực nước biển, thu hồi 3.000 tấn quặng.

Cuối năm 2011, dự án tạm dừng để rà soát thiết kế kỹ thuật và tái cơ cấu cổ đông. Hậu quả là người dân vùng bãi ngang chịu cảnh "quy hoạch treo", thiếu nước và đất sản xuất.

Tỉnh Hà Tĩnh liên tục kiến nghị dừng dự án từ năm 2017 do lo ngại công nghệ lạc hậu, gây cạn kiệt nước ngầm và thảm họa môi trường.