Dự án Nhà máy điện rác Định Quán 2.610 tỉ đồng được cấp phép môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai vừa cấp phép cho Công ty cổ phần năng lượng môi trường Đồng Nai (xã La Ngà, thành phố Đồng Nai) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án "Nhà máy điện rác Định Quán giai đoạn 1".

Hiện thành phố Đồng Nai có 5 nhà đầu tư đề xuất thực hiện các dự án điện rác ẢNH: LÊ LÂM

Đây là dự án xây dựng mới nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện hiện đại và xử lý, tái chế xỉ sau đốt, tổng vốn đầu tư 2.610 tỉ đồng, chủ đầu tư là Công ty cổ phần năng lượng môi trường Đồng Nai.

Dự án có diện tích gần 9,5 ha, công suất 950 tấn/ngày đêm, công suất phát điện 18,5 MW. Riêng nhà xưởng xử lý, tái chế xỉ sau đốt công suất khoảng 200 tấn/ngày.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, hiện thành phố có 5 nhà đầu tư đề xuất thực hiện các dự án điện rác.

Trong đó, có 2 dự án đã được UBND thành phố cấp chủ trương đầu tư và đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi công nhà máy gồm: Nhà máy điện rác Định Quán (giai đoạn 1) và Nhà máy điện rác Tân Hưng (chủ đầu tư là Công ty TNHH Greenity Đồng Nai), công suất 495 tấn/ngày.

3 dự án nhà máy điện rác còn lại đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: khu xử lý Tây Hòa của Công ty cổ phần thương mại Tài Tiến; khu xử lý Quang Trung của Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi tại Gia Kiệm; khu xử lý Xuân Mỹ của Công ty TNHH môi trường Thiên Phước.

Thành phố Đồng Nai dự định đến năm 2030 chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt ẢNH: LÊ LÂM

Theo quy hoạch Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết số 779, UBND thành phố Đồng Nai ban hành ngày 27.2.2026), Đồng Nai định hướng các khu xử lý chất thải phải xây dựng lộ trình đầu tư, chuyển đổi hoặc bổ sung công nghệ xử lý hiện hữu theo hướng đốt rác thu hồi năng lượng, kết hợp phát điện.

Theo lộ trình, tất cả các khu xử lý chất thải trong giai đoạn 2025 - 2030 phải từng bước áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và đến năm 2030 chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt.

Trước đó, vào ngày 14.8, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trước đây. Nguyên nhân do thời gian thực hiện kéo dài, nhiều lần gia hạn nhưng liên danh nhà đầu tư chưa hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo yêu cầu; hồ sơ còn nhiều nội dung chưa bảo đảm chất lượng và chưa đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành.