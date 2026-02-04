Dự án sinh viên, giảng viên Trường ĐH Lạc Hồng giành giải thưởng danh giá tại Dubai

The Global Best M-Gov Award (Giải thưởng Chính phủ di động tốt nhất toàn cầu) là giải thưởng quốc tế thường niên được tổ chức từ năm 2014 trong khuôn khổ World Governments Summit tại Dubai (UAE). Mục tiêu nhằm tìm kiếm và tôn vinh những giải pháp công nghệ trên thiết bị di động có khả năng giải quyết các thách thức xã hội cấp bách và đổi mới dịch vụ công. Đơn vị tổ chức là Văn phòng Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chủ trì.



Giải thưởng khẳng định tri thức người trẻ Việt Nam

Nhóm thực hiện gồm Bùi Xuân Cảnh (23 tuổi, giảng viên), Hoàng Gia Huy (sinh viên lớp 22CT111, ngành công nghệ thông tin và Vi Hoài Thương lớp 22EC111 (sinh viên ngành thương mại điện tử), thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Lạc Hồng.

Giảng viên Bùi Xuân Cảnh chia sẻ cảm xúc: "Khi nhận được giải thưởng, chúng tôi cảm thấy thật tự hào. Vì chúng tôi là thế hệ trẻ Việt Nam, đã và đang khát khao khẳng định tri thức trên bản đồ công nghệ toàn cầu".

"Giây phút cầm chiếc cúp trên tay, tôi không chỉ nghĩ về giải thưởng, mà nghĩ về hàng triệu người khiếm thính ngoài kia sẽ có cơ hội được thấu hiểu, được giao tiếp và được đối xử công bằng hơn nhờ vào dự án Your Voice. Giải thưởng này là lời khẳng định mạnh mẽ rằng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó mang trong mình nhịp đập của sự nhân văn", giảng viên Bùi Xuân Cảnh nói thêm.

Dự án Your Voice của Trường ĐH Lạc Hồng giành giải thưởng danh giá ẢNH: TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG CUNG CẤP

Được biết giải bạc mà nhóm giành được kèm theo tiền thưởng trị giá 25.000 USD (khoảng hơn 600 triệu đồng). Giải thưởng đã được trao trong khuôn khổ World Governments Summit (WGS) tại Dubai. Đây là hội nghị thượng đỉnh quy mô bậc nhất thế giới, nơi quy tụ các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các tỷ phú công nghệ hàng đầu. "Việc đứng trên sân khấu này đồng nghĩa với việc dự án đã và đang được cả thế giới quan sát", giảng viên Cảnh chia sẻ.

"Tôi thật vui khi giải thưởng thu hút hơn 5.000 dự án tham gia đến từ 126 quốc gia và vùng lãnh thổ nên có tỉ lệ chọi khốc liệt. Để giành được giải bạc của hạng mục danh giá nhất dành cho khối sinh viên, nhóm đã phải vượt qua hàng ngàn đối thủ nặng ký từ những cường quốc công nghệ như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hay các nước châu Âu. Thật khó để đạt giải thưởng này, vì ban giám khảo không chỉ chấm điểm về mặt kỹ thuật (code, AI) mà còn cực kỳ khắt khe về tính nhân văn và khả năng ứng dụng thực tế. Một dự án giành giải phải chứng minh được nó thực sự giúp ích cho hàng triệu người...", Giảng viên Bùi Xuân Cảnh nói thêm,

Nhóm sinh viên, giảng viên trẻ thực hiện dự án ý nghĩa ẢNH: NVCC

Nhiều chức năng đầy nhân văn

Theo giảng viên Bùi Xuân Cảnh, dự án này hướng đến việc phát triển một ứng dụng hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, nhằm xóa bỏ rào cản giao tiếp cho cộng đồng người khiếm thính tại Việt Nam. Ứng dụng được thiết kế với 3 chức năng chính, kết hợp giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo và giao diện thân thiện với người dùng, nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả.

"Chức năng đầu tiên là phiên dịch từ giọng nói hoặc văn bản sang ngôn ngữ ký hiệu dưới dạng video hoạt họa. Khi người dùng nói chuyện hoặc nhập văn bản, ứng dụng sẽ tự động chuyển đổi nội dung đó thành các cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu do một nhân vật hoạt hình thể hiện. Tính năng này giúp người khiếm thính dễ dàng nắm bắt nội dung giao tiếp trong thời gian thực, đặc biệt là trong các tình huống hàng ngày như trò chuyện, làm việc hay tham gia các hoạt động cộng đồng. Chức năng thứ hai là nhận diện và phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu từ cử chỉ tay thông qua camera của thiết bị. Ứng dụng sẽ sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh và học máy để phân tích các động tác tay của người dùng, từ đó phiên dịch thành văn bản hoặc giọng nói, giúp người khiếm thính có thể truyền đạt thông tin cho người bình thường một cách dễ dàng và trực tiếp hơn, không cần đến giấy bút hay người phiên dịch trung gian", thầy Cảnh cho biết.

Giảng viên Bùi Xuân Cảnh chia sẻ về chức năng thứ ba: "Đó là xây dựng một cộng đồng học tập và kết nối. Đây không chỉ là nơi để người khiếm thính giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà còn là môi trường để tất cả mọi người, bao gồm cả người nghe bình thường, có thể học hỏi và rèn luyện ngôn ngữ ký hiệu thông qua các khóa học ngắn, các bài giảng cơ bản, trò chơi tương tác và hoạt động cộng đồng được tích hợp ngay trên ứng dụng. Điều này góp phần nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy sự hòa nhập và giảm thiểu khoảng cách giữa các nhóm người".

Hoàng Gia Huy chia sẻ điểm đặc biệt của dự án này là có tích hợp một mục riêng dành cho việc giới thiệu và kết nối việc làm, giúp người khiếm thính có thể tiếp cận với các cơ hội nghề nghiệp phù hợp với năng lực và mong muốn.

"Qua đó, dự án không chỉ dừng lại ở hỗ trợ giao tiếp mà còn hướng đến việc cải thiện chất lượng sống, nâng cao sự tự tin và vị thế của người khiếm thính trong xã hội. Với định hướng lấy con người làm trung tâm, dự án không chỉ ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán kỹ thuật mà còn đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng toàn diện, nhân văn và bền vững, nơi mọi người đều có thể giao tiếp, học hỏi và phát triển bình đẳng, không phân biệt khả năng nghe nói", Huy nói.

Giải bạc danh giá ẢNH: TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG CUNG CẤP

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, Vi Hoài Thương kể: "Khi bắt tay vào thực hiện dự án, khó khăn lớn nhất mà nhóm em gặp phải chính là việc tiếp cận với những người khiếm thính để xin phản hồi và góp ý thực tế. Nhiều người trong số họ khá e ngại, tự ti và không muốn người khác biết về tình trạng của mình, nên việc tiếp cận ban đầu không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ và kết nối từ các thầy cô trong trường, nhóm đã có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe chia sẻ từ một số người khiếm thính. Chính những cuộc trò chuyện ấy đã giúp nhóm hiểu hơn về nhu cầu thực sự và tiếp thêm động lực để phát triển dự án một cách ý nghĩa và gần gũi hơn với cộng đồng".

Hoàng Gia Huy chia sẻ: "Giải bạc vừa nhận được là món quà chúng tôi dành tặng cho quê hương Việt Nam, một lời hứa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng sáng tạo để mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng".

PGS -TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng chia sẻ: "Tính đến thời điểm hiện tại, kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 2014, chưa có thông tin chính thức cho thấy đại diện Việt Nam từng nhận giải cao trước đây, nên việc dự án của trường giành giải bạc năm 2026 là một bước đột phá đầy tự hào cho cộng đồng sáng tạo công nghệ nước nhà".