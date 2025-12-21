Từng hoài nghi bản thân vì điểm thấp đến giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ

Câu chuyện về nữ sinh từng hoài nghi về bản thân, hoài nghi cả ngành học đã theo đuổi được hơn 1 năm; và cách để không chỉ vượt qua mà còn gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ trên giảng đường là nguồn cảm hứng rất lớn cho sinh viên.

Cô gái nhỏ nhắn chinh phục ngành học… nặng nhọc

Gặp cô nữ sinh với vóc người nhỏ nhắn, không ai nghĩ rằng cô gái ấy lại là sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí. Kể về lý do chọn ngành, My cho biết là một học sinh xuất phát từ chuyên ban tự nhiên và với sự yêu thích sáng tạo góp phần vào sự phát triển của xã hội, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ và dựa trên điểm mạnh của bản thân, cô nàng đã chọn học ngành kỹ thuật cơ khí của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Kiều My xuất sắc nhận giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ năm 2025 do T.Ư Đoàn trao tặng ẢNH: NVCC

Giờ kể lại, My vẫn nhớ cảm xúc lúc là tân sinh viên của ngành mà nam sinh chiếm phần nhiều: "Lúc đầu bước vào ngành với sự bâng khuâng và nghi ngờ bản thân, nhưng càng về sau em càng tự tin hơn. Sự "khô khan" của ngành học và sự "nặng nhọc" được em tự chuyển biến thành những màu sắc và thử thách riêng của bản thân".

My cũng thú nhận trong quá trình theo học đã gặp một số trở ngại nhất định: "Đầu tiên là định kiến xã hội rằng cơ khí là ngành "nặng nhọc" và phù hợp với nam giới hơn. Rồi một số môn học lý thuyết và thực hành đòi hỏi sức bền, sự tỉ mỉ và khả năng chịu áp lực cao, nên đôi khi em phải nỗ lực nhiều hơn để bắt kịp tiến độ với các bạn nam".

Bên cạnh đó, thời điểm trước khi được vào lớp Cơ khí tài năng khóa K21, khi ấy điểm năm nhất của My rất thấp, khiến cô sinh viên cũng hoài nghi về bản thân và ngành học mình đang theo đuổi. My nhớ lại: "Nhưng khi ấy em không mạnh mẽ để nghĩ về việc thi lại và chuyển ngành. Năm sau đó em cố gắng thật nhiều, thay đổi cách học để phù hợp hơn với môi trường mới, tham gia học nhóm cùng các bạn trong ngành... Từ đó em dần dần yêu thích và thấy bản thân phù hợp hơn, ít hoài nghi hơn và chỉ tập trung vào việc học hỏi để phát triển bản thân".

Có lẽ chính những khó khăn bước đầu đó đã giúp My rèn luyện sự kiên trì và khả năng tự học. My đã chứng minh rằng con gái hoàn toàn có thể theo học và làm tốt ngành này bằng cách chủ động tham gia các cuộc thi học thuật như Olympic cơ học toàn quốc. Bên cạnh đó, My cũng nghiên cứu sâu các đề tài chuyên môn như các dự án về tối ưu cơ cấu, nghiên cứu công nghệ in 3D với vật liệu mới hay các đề tài về mô phỏng dòng chảy. Cô nàng cũng thường xuyên tham gia các dự án và thực tập tại doanh nghiệp để rèn kỹ năng kỹ thuật lẫn tư duy phân tích thực tế.

Động lực khiến em chọn con đường nghiên cứu là vì em nhìn thấy những đề tài mình làm đều tạo ra giá trị thật, giúp tối ưu, cải thiện quy trình và hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Em muốn đóng góp phần nhỏ của mình vào việc đưa các giải pháp cơ khí ứng dụng được vào thực tế.

"Kết quả là em không chỉ theo kịp mà còn đạt được nhiều thành tích như được tham gia vào chương trình tài năng của ngành, đoạt 2 giải Olympic 2 năm liên tiếp, nhận học bổng khuyến khích học tập và doanh nghiệp, được thầy cô tin tưởng giao các đề tài nghiên cứu, và có cơ hội làm việc tại môi trường tự động hóa thực tế. Em tin rằng chính tinh thần học hỏi, sự tỉ mỉ và sự kiên trì là minh chứng rõ nhất rằng con gái vẫn có thể thành công trong ngành học này", My chia sẻ đầy dứt khoát.

Tạo ra những giá trị thật giúp ích cho xã hội

Những đề tài nghiên cứu của My thường xoay quanh việc giải quyết các vấn đề trong sản xuất, để tăng độ chính xác bằng các nghiên cứu áp dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) hay việc tăng năng suất chất lượng sản phẩm bằng mô phỏng hoặc các phương pháp thiết kế thực nghiệm.

My tâm đắc nhất là đề tài "Ứng dụng của Deep-Learning trong chẩn đoán hư hỏng của cánh bơm chìm được gia công bằng phương pháp đúc". Đây không phải là một đề tài thuần về cơ khí mà mang tính liên ngành, áp dụng công nghệ hiện đại AI vào giải quyết vấn đề, với mục tiêu áp dụng vào các dây chuyền sản xuất hàng loạt, ở khâu phân loại sản phẩm để tăng hiệu suất phân loại.

My đã chứng minh con gái vẫn có thể thành công trong ngành cơ khí ẢNH: NHẬT THU

Bí quyết để My chinh phục ngành cơ khí là giữ tinh thần kiên trì và cố gắng học theo cách hiểu bản chất. My cũng đặt mục tiêu nhỏ theo từng giai đoạn để không bị quá tải và luôn chủ động hỏi thầy cô, bạn bè hoặc tự tìm tài liệu khi gặp vấn đề khó.

Không chỉ có học tập, nghiên cứu, My còn tranh thủ đi làm thêm. "Vì em muốn tự lập nên cố gắng vừa học vừa làm để có thể phụ giúp ba mẹ; bên cạnh đó là tự tiết kiệm chi phí nghiên cứu để mua nguyên liệu và nộp các bài báo", My chia sẻ và thú nhận: "Tuy nhiên, để cân bằng giữa học, nghiên cứu, đi làm và thư giãn với em là rất khó, có giai đoạn em đã vô cùng kiệt sức. Do vậy, sau mỗi lần cạn kiệt năng lượng, em thường hay ngồi lại để tìm ra giải pháp. Và cách tốt nhất mà em tìm ra dành cho bản thân chính là đọc sách, nghe nhạc và đi bộ; kết hợp xen kẽ giữa việc học tập và thư giãn lành mạnh giúp tâm thế thoải mái và dễ bắt đầu công việc hơn".

Nữ sinh viên tiêu biểu

PGS-TS Bùi Trọng Hiếu, Trưởng khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết My là sinh viên nổi bật không chỉ về thành tích học tập mà còn ở tinh thần cầu tiến, nghiêm túc và đầy trách nhiệm trong mọi hoạt động. Ở đồ án chuyên ngành với đề tài "Thiết kế máy nhúng sơn và thổi khô cho xốp lót nón bảo hiểm làm từ nhựa EPS" thực hiện tại Công ty TNHH Long Huei Việt Nam, Kiều My thể hiện khả năng kết nối giữa kiến thức lý thuyết và ứng dụng thực tế rất tốt. "Em làm việc nghiêm túc, sáng tạo, biết cách đặt câu hỏi đúng trọng tâm và chủ động đề xuất giải pháp kỹ thuật khả thi, đáp ứng yêu cầu sản xuất nên đã được công ty hết lời khen ngợi", PGS-TS Bùi Trọng Hiếu nói.

Bên cạnh kết quả học tập xuất sắc với GPA 3.6, 2 năm liên tiếp đạt giải ba môn chi tiết máy trong các kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc (2024 và 2025), PGS-TS Bùi Trọng Hiếu cho biết My còn tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố bài báo trong và ngoài nước, điều không dễ đạt được đối với sinh viên bậc đại học.

Nhận xét về My, PGS-TS Bùi Trọng Hiếu chia sẻ đầy tự hào: "Với tôi, Kiều My là một trong những sinh viên tiêu biểu của Khoa Cơ khí, người đã góp phần lan tỏa hình ảnh nữ sinh viên Bách khoa năng động, bản lĩnh và sáng tạo. Tôi tin rằng với thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và tình yêu với ngành cơ khí, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp trong tương lai".

Hiện tại My vừa tốt nghiệp và dự kiến đầu năm sau sẽ đi du học chương trình kết hợp tiến sĩ bằng học bổng toàn phần tại Đại học Hanyang, Hàn Quốc. "Em mong rằng sau hành trình này bản thân sẽ trưởng thành, cứng cỏi hơn để quay trở về tham gia vào công tác giảng dạy và tiếp tục nghiên cứu về ngành cơ khí tại VN", cô gái trẻ kỳ vọng.