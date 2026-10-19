Dự án sửa chữa tuyến tránh Vinh gặp khó vì 'hụt' dòng tiền

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Công ty chi nhánh BOT tuyến tránh TP.Vinh yêu cầu tạm dừng thu phí 2 trạm BOT cầu Bến Thủy và Bến Thủy 2 từ 0 giờ ngày 20.10.

Nhà đầu tư cho biết sẽ xử lý các vị trí hằn lún vệt bánh xe, trồi lún, bong tróc ẢNH: HỒNG PHƯƠNG

Nguyên nhân là do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chậm trễ quản lý, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các tuyến tránh TP.Vinh và tuyến QL1 đoạn nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP.Hà Tĩnh, dù Cục Đường bộ Việt Nam đã 6 lần có văn bản chỉ đạo, yêu cầu.

Thông tin với, đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (doanh nghiệp dự án) cho biết, khó khăn lớn hiện nay là việc hoàn thiện hồ sơ đại tu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi và giải pháp kỹ thuật, khối lượng, dự toán, giải pháp bố trí nguồn vốn, các thủ tục thẩm định, chấp thuận theo quy định và hợp đồng BOT.

Đặc biệt, dự án sửa chữa gặp khó do dòng tiền, bố trí vốn lớn. Trong khi đó, doanh thu thu phí của dự án tụt giảm mạnh do nhiều lý do. Đặc biệt, phân lưu phương tiện khi các tuyến cao tốc, đường ven biển và các công trình giao thông kết nối khác được đưa vào khai thác.

“Nhà đầu tư đang tập trung phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn thiết để hoàn thành các công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét trước ngày 20.10 và triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 11.2026", đại diện doanh nghiệp nói.

Việc chậm triển khai đại tu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khai thác tuyến đường. Nhà đầu tư đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án phải tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh, nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật và khai thác an toàn...

Về phương án đại tu, theo doanh nghiệp dự án, công tác sửa chữa mặt đường sẽ tập trung xử lý các vị trí hằn lún vệt bánh xe, trồi lún, bong tróc, nứt lưới, nứt mai rùa và các hư hỏng kết cấu mặt đường.

Các vị trí mặt đường hư hỏng sẽ được cào bóc và thay thế bằng 2 lớp mặt đường bê tông nhựa có tổng chiều dày 13 cm. Một số phân đoạn hư hỏng xuất hiện sâu ở tầng móng thì sẽ được cào bóc và thi công thay thế phần móng cấp phối đá dăm trước khi thảm lại bằng bê tông nhựa.

Dự án tuyến tránh TP Vinh và nâng cấp mở rộng tuyến QL1A đoạn nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP.Hà Tĩnh có tổng chiều dài khoảng 60 km được đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Sau 12 năm khai thác, hiện nay, trên đoạn tuyến xuất hiện một số vị trí xuống cấp, hư hỏng cần tiến hành công tác sửa chữa lớn để đảm bảo yếu tố kỹ thuật của tuyến đường và tính bền vững của công trình, đáp ứng yêu cầu khai thác.

Theo phương án tài chính của hợp đồng BOT, dự án sẽ triển khai sửa chữa lớn (đại tu) từ năm 2026. Dự án đại tu phần đường đã được Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất chủ trương. Dự kiến, tổng mức đầu tư của công tác đại tu khoảng hơn 600 tỉ đồng.