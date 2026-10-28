Dự án Thị Nại Eco Bay gần 5.000 tỉ đồng được điều chỉnh quy hoạch

Ngày 28.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Eco Bay, thuộc phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông.

Dự án Thị Nại Eco Bay gần 5.000 tỉ đồng tại Quy Nhơn vừa được điều chỉnh quy hoạch ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án do Công ty CP Thị Nại Eco Bay làm chủ đầu tư, có tổng vốn gần 5.000 tỉ đồng. Ngày 26.3.2020, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã cho chủ đầu tư thuê hơn 59,6 ha đất thực hiện dự án.

Sau thời gian dài tạm ngưng, dự án được tái khởi động từ đầu năm 2025, với hoạt động san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, dự án gặp vướng mắc về quy hoạch chi tiết 1/500 nên cần điều chỉnh để phù hợp định hướng phát triển mới.

Theo quy hoạch điều chỉnh, tổng diện tích dự án giữ nguyên khoảng 117,93 ha, quy mô dân số dự kiến 6.379 người. Dự án được định hướng phát triển thành khu nhà ở sinh thái đa chức năng, kết hợp các công trình giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ, thể thao, vui chơi giải trí.



Đáng chú ý, quy hoạch chuyển 22,2 ha đất biệt thự phục vụ du lịch sang đất nhà ở thấp tầng, nâng diện tích loại đất này lên gần 23,9 ha. Khoảng 1,37 ha đất thương mại - dịch vụ cũng được chuyển thành đất xây dựng nhà chung cư.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt ngày 1.8.2019, dự án ban đầu gồm khu biệt thự với 982 lô, cao từ 2 - 3 tầng; 3 lô thương mại - dịch vụ, cao tối đa 3 tầng; một khu khách sạn, văn phòng cao tối đa 5 tầng và một khu resort nổi trên cọc, cao 1 tầng.

Ngoài ra, toàn bộ đất khu lưu trú trên mặt nước được chuyển thành đất mặt nước, rừng ngập mặn theo hiện trạng. Diện tích mặt nước công cộng và rừng ngập mặn tăng từ 58,27 ha lên 65,06 ha.

Toàn bộ đất khu lưu trú trên mặt nước tại dự án Thị Nại Eco Bay được điều chỉnh thành đất mặt nước, rừng ngập mặn theo hiện trạng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy hoạch cũng bổ sung khoảng 1,28 ha đất công trình công cộng, gồm đất xây dựng trường liên cấp mầm non, tiểu học, THCS và đất y tế. Các khu đất thương mại - dịch vụ được điều chỉnh vị trí ra mặt tiền đường chính, với tổng diện tích khoảng 2,73 ha.

Công ty CP Thị Nại Eco Bay có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, công bố công khai và triển khai đầu tư xây dựng theo nội dung được duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, đầu tư và bảo vệ môi trường.

UBND phường Quy Nhơn và UBND phường Quy Nhơn Đông phối hợp công bố quy hoạch, quản lý, kiểm tra việc xây dựng trên địa bàn. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và cập nhật dữ liệu quy hoạch theo quy định.