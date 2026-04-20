Dự án xây dựng Bệnh viện Trưng Vương bao giờ xong?

So với các dự án xây mới cơ sở y tế tại TP.HCM, dự án xây dựng khối nhà A, Bệnh viện Trưng Vương không quá lớn. Dự án chỉ 200 giường này có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 22.313 m², được khởi công ngày 15.11.2021, thời gian thi công dự kiến 16 tháng. Sau nhiều lần gia hạn, lần gần đây nhất là đến hết năm 2025, nhưng hiện có nguy cơ kéo dài đến giữa năm 2027.

Trong khi đó, Bệnh viện Trưng Vương hiện hữu có nhiều khu vực xuống cấp, chắp vá, bệnh nhân phải khám bệnh ở những phòng ốc tạm bợ.

Xử phạt nhà thầu

Dự án đầu tư xây dựng mới khối nhà A, Bệnh viện Trưng Vương đã được HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2016. Chủ đầu tư ban đầu là Bệnh viện Trưng Vương, đến năm 2024 chuyển cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (gọi tắt là Ban Dân dụng công nghiệp). Nhà thầu chính là Công ty cổ phần Hải Đăng cùng 5 đơn vị liên danh.

Dự án đầu tư xây dựng mới khối nhà A, Bệnh viện Trưng Vương đã hơn 4 năm vẫn chưa xong ẢNH: DUY TÍNH

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 392 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 330 tỉ đồng, vốn vay kích cầu 62,3 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2018 và được gia hạn đến hết năm 2025.

Ngày 7.4 vừa qua, Ban Dân dụng công nghiệp (chủ đầu tư) có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM báo cáo tình hình thực hiện dự án. Theo đó, nhà thầu không bố trí đủ nhân lực, vật lực dẫn đến khối lượng thực hiện không đạt kế hoạch. Nhà thầu cho biết đang gặp khó khăn về tài chính và đã có văn bản cam kết khắc phục vào tháng 9 và tháng 11.2025.

Bên cạnh đó, dự án còn vướng nguồn vốn khi Bệnh viện Trưng Vương xác nhận không đủ khả năng hoàn trả vốn kích cầu. Điều này khiến chủ đầu tư và Sở Y tế phải liên tục báo cáo, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư từ cuối năm 2025 đến năm 2026. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với Sở Xây dựng hoàn tất thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Chủ đầu tư cũng đã xử phạt vi phạm hợp đồng đối với Công ty cổ phần Hải Đăng, yêu cầu liên danh tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục xây dựng.

Tìm lối ra cho dự án

Theo Sở Y tế, dự án đang đình trệ nghiêm trọng, tình trạng kéo dài tiến độ ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công của ngành y tế. Từ sau Tết Nguyên đán, trên công trường không có công nhân thi công phần xây dựng và cơ điện (MEP), chỉ có ban điều hành công trường của đơn vị tư vấn giám sát và chỉ huy trưởng công trình, công nhân dọn dẹp.

Về khối lượng, công trình đã hoàn thành phần ngầm, phần thô và khoảng 70% phần hoàn thiện; hiện đang triển khai các hạng mục còn lại như xây tô, sơn nước, lắp cửa, lắp thiết bị. Trang thiết bị đã được các đơn vị trong liên danh tập kết về công trường, đang trong quá trình lắp đặt. Tuy nhiên, tiến độ chậm do chờ bàn giao mặt bằng từ nhà thầu chính cho các đơn vị liên danh tiếp tục thi công, lắp đặt máy móc, thiết bị.

Trước thực trạng trên, ngày 15.4 vừa qua, Sở Y tế TP.HCM đã có cuộc họp với Ban Dân dụng công nghiệp, Bệnh viện Trưng Vương và nhà thầu tìm lối ra để dự án được thi công trở lại. Theo tinh thần của cuộc làm việc, Công ty cổ phần Hải Đăng bàn giao các phần việc còn lại cho các nhà thầu phụ và các nhà thầu phụ cũng đã cam kết nhận, kể cả hạ tầng. Ngân hàng cũng đã đồng ý giải ngân cho dự án.

Sở Y tế đề nghị nhà thầu chính và các thành viên liên danh tăng cường nhân lực, tăng ca, bổ sung vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác.

Theo Sở Y tế, Ban Dân dụng công nghiệp đã báo cáo, kiến nghị điều chỉnh dự án xây dựng khối nhà A, Bệnh viện Trưng Vương. Theo đó, toàn bộ vốn đầu tư sẽ chuyển sang ngân sách TP.HCM và thời gian thực hiện dự án kéo dài đến hết quý 2/2027.