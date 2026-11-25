Chiều 25.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên; biệt danh "Thảo Baby", TikToker "Thị Nở") và Nguyễn Xuân Đạo (20 tuổi, trú Hà Nội; người yêu của Thảo), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dụ bán video khiêu dâm, TikToker 'Thị Nở' lừa tiền như thế nào?

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.