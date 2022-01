Dự báo 2022: Thị trường bất động sản tiếp tục 'nóng' ?

Cú huých đầu tư công

Theo TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, dòng vốn vào bất động sản vẫn đang trên đà tăng. Trong khi đó, hiện nay Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công. Trong đó giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn đầu tư công lên tới 2,87 triệu tỉ đồng, hy vọng đạt giải ngân 95%, cao hơn mức 75% của giai đoạn 2016 - 2020. Trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hai năm tới, Chính phủ và Quốc hội đang họp bàn để thống nhất có một gói khoảng 60.000 - 65.000 tỉ đồng để phát triển nhà ở.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang làm đầu mối chủ trì để trình Chính phủ thông qua chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, đề xuất phải có các quỹ như Quỹ tín thác bất động sản, Quỹ tiết kiệm nhà ở và Quỹ phát triển nhà ở. Đây đều là những mô hình mà các nước triển khai tương đối tốt trong thời gian vừa qua.

“Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn. Giá cổ phiếu nhóm bất động sản đang tăng cao hơn bình quân toàn thị trường, là điểm sáng trên thị trường chứng khoán. Việc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng với quy mô lớn và nguồn tiền đổ mạnh vào bất động sản sẽ tạo động lực giúp thị trường bất động sản tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2022”, TS Cấn Văn Lực cho hay.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao Công ty nghiên cứu thị trường CBRE nhận định về thị trường bất động sản năm 2022: Nguồn cung thị trường căn hộ sẽ đón nhận số lượng gấp đôi so với năm 2021. Trong khi đó phân khúc nhà liền thổ nguồn cung cũng sẽ tăng 20 - 30% so với năm 2021. Nhưng so với nguồn cầu lớn trên thị trường, trong 2 năm tới vẫn có sự lệch pha về cung cầu. Bên cạnh đó, chi phí đất, nhân công vẫn có đà tăng, tất cả yếu tố đó dẫn đến sự tăng giá trong năm 2022 và những năm tới.

Trong đó thị trường nhà ở vùng ven tại TP.HCM như: Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè, TP.Thủ Đức sẽ thu hút đầu tư vào năm 2022, nhờ sự phát triển cơ sở hạ tầng ở những khu vực này.

Triển vọng khả quan cho thị trường bất động sản nhà ở tại các tỉnh lân cận của TP.HCM trong năm 2022 sẽ đón nhận những tích cực từ cả cung cầu và giá bán.

Loại bỏ sốt đất ảo

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, sau khi giãn cách được nới lỏng thì nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng trở lại. Loại hình chung cư có sự ổn định, phục hồi tốt trong năm 2022 với mức độ quan tâm có sự tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, loại hình chung cư cho thuê có sự quan tâm tăng trở lại, sẽ giúp mặt bằng giá tăng.





Đối với phân khúc nhà riêng, nhà phố ảnh hưởng mạnh bởi dịch, tuy nhiên với chính sách tốt, kiểm dịch tốt, cộng với quy định về “hộ chiếu vắc xin" sẽ giúp đi lại thuận tiện hơn, nên loại hình này được kỳ vọng sẽ quay trở lại, mức độ quan tâm tốt hơn. Dự báo mặt bằng giá sẽ ổn định, nhưng sẽ tăng ở một số khu vực nhất định.

Với đất nền, loại hình này tiếp tục nhận được sự quan tâm tốt, mặt bằng giá tăng, nhất là ở khu vực có quy hoạch, dự án đầu tư công được đẩy mạnh.

Trong khi đó, một lãnh đạo của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect kỳ vọng thị trường bất động sản, nhà ở sẽ phục hồi từ năm 2022 dựa trên 3 yếu tố: Nguồn cầu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi thị trường phục hồi trong năm 2022, lãi suất vay mua nhà thấp củng cố quyết định mua nhà, nguồn cung mới hồi phục nhờ nới lỏng pháp lý.

Ngoài ra, việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng sẽ có tác động tích cực đến thị trường bất động sản, sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của bất động sản trong các năm tới. Điển hình như việc khởi công sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đang được thi công và 5 dự án còn lại được kỳ vọng sẽ khởi công. Đáng chú ý nhất là tuyến metro Nhổn - ga Hà NộI, cầu Thủ Thiêm 2, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khi hoàn thành sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Đa số các ý kiến đều nhận định, thị trường bất động sản phụ thuộc rất nhiều vào dịch bệnh. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt trong năm 2022, dòng tiền sẽ chảy mạnh vào thị trường này. Trong đó, nửa đầu năm 2022 nguồn cung mới và sức mua có thể tăng nhẹ nhưng không quá mạnh so với cuối năm 2021. Đến nửa cuối năm 2022, thị trường sẽ sôi động hơn, nguồn cung mới và thanh khoản có thể tăng trưởng nhưng sẽ tập trung vào các dự án có hạ tầng tốt, pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Nhiều nhận định cũng cho rằng, khi đầu tư công, nhất là các dự án về hạ tầng được triển khai sẽ là động lực giúp thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh trong năm 2022 và những năm sau đó. Tuy nhiên, cũng cần phải có những chính sách, nhất là chính sách thuế, công khai quy hoạch, phát triển đô thị... để loại bỏ những cơn sốt đất ảo do đầu nậu, cò đất tung tin thổi giá làm nhiễu loạn thị trường như năm 2021.