Thời sự

Dự báo chi tiết vùng mưa rất lớn khi bão Kalmaegi đổ bộ

Đình Huy - Phan Hậu
06/11/2025 07:00 GMT+7

Theo dự báo, khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam, bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ gây ra lượng mưa rất lớn, trọng tâm mưa ở khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6 giờ sáng nay, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 360 km về phía đông đông nam.

Dự báo chi tiết vùng mưa rất lớn khi bão Kalmaegi đổ bộ- Ảnh 1.

Mắt bão Kalmaegi (bão số 13) đang dần hình thành khi áp sát đất liền

ẢNH: NCHMF

Dự báo, đêm nay 6.11, bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung (trọng tâm là các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai) với cường độ rất mạnh.

Cụ thể, từ chiều tối nay, trên đất liền từ nam Đà Nẵng - Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai), giật cấp 14 - 15; khu vực từ nam Quảng Trị đến phía bắc Đà Nẵng và Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Chi tiết vùng mưa lớn do bão Kalmaegi (bão số 13)

Bên cạnh gió mạnh, bão số 13 đổ bộ đất liền còn gây ra lượng mưa rất lớn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo mưa chi tiết cho từng vùng như sau: từ ngày 6 - 7.11, khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm; khu vực từ nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 450 mm.

Ngày và đêm 7.11, khu vực từ Thanh Hóa -  bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200 mm/3 giờ).

Ngoài ra, chiều tối và tối 6.11, khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60 mm/3 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ.

Từ ngày 8.11, mưa lớn ở khu vực từ nam Quảng Trị - Lâm Đồng có xu hướng giảm dần; từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm; từ đêm 8.11 mưa lớn giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng từ Đà Nẵng - Đắk Lắk cấp 2.


Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão Kalmaegi (bão số 13) là cơn bão rất mạnh, có thể gây ra thời tiết cực đoan ở miền Trung dù ở cách xa đất liền, cần ứng phó ở mức cao nhất.

