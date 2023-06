Dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 6.6 công bố báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu cập nhật 6 tháng một lần, trong đó đánh giá rằng nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng "bấp bênh".

Cú hích yếu dần

Theo báo cáo, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm 2023 giữa thời điểm chính sách tiền tệ tiếp tục bị thắt chặt để kiềm chế lạm phát. Con số này tuy cao hơn mức dự báo 1,7% của WB hồi tháng 1 nhưng lại thấp hơn so với mức tăng trưởng 3,1% của năm 2022. Xa hơn nữa, WB cắt giảm mức tăng trưởng dự báo của năm 2024 từ 2,7% xuống còn 2,4% do tác động trễ của chính sách siết chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương và việc gia tăng điều kiện tín dụng, khiến đầu tư suy giảm, theo Reuters.

Container được đưa lên tàu tại cảng TP.Ninh Ba, Trung Quốc AFP

Báo cáo cho thấy khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dự kiến đạt mức tăng trưởng 5,5% trong năm nay, cao hơn mức 3,5% của năm ngoái, nhờ sự phục hồi của Trung Quốc giúp bù cho sự tăng trưởng chậm lại của hầu hết các nền kinh tế khác trong khu vực. Tuy nhiên, nếu trừ đi Trung Quốc, khu vực này chỉ đạt mức tăng trưởng dự báo 4,8% trong năm nay, thấp hơn so với 5,8% của năm 2022, bởi cú hích từ đợt mở cửa sau đại dịch Covid-19 bắt đầu yếu dần trong các nền kinh tế như Malaysia, Philippines và VN. Trong năm 2024, tăng trưởng của khu vực được dự báo là 4,6% do tác động từ việc mở cửa của Trung Quốc dần yếu đi.

WB cho biết những nguy cơ đối với triển vọng tăng trưởng của khu vực gồm những điều kiện tài chính toàn cầu được siết chặt hơn dự kiến, lạm phát kéo dài ở mức cao, tình hình ảm đạm của lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị và đặc biệt là thiên tai tại các nền kinh tế nhỏ hơn.

Chặng đường dài phía trước

Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD, trụ sở tại Pháp), diễn đàn có hầu hết thành viên là các nền kinh tế có thu nhập cao, ngày 7.6 công bố báo cáo triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong năm 2023. Theo đó, tổ chức này dự báo kinh tế thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng 2,7% trong năm nay, tăng nhẹ so với mức 2,6% được dự báo hồi tháng 3. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mức tăng trưởng do OECD ghi nhận trong năm 2022 là 3,3%.

AFP trích báo cáo cho rằng việc giá năng lượng giảm, các nút thắt trong chuỗi cung ứng được tháo gỡ và Trung Quốc tái mở cửa sớm hơn dự kiến đã đóng góp cho sự hồi phục. Tuy nhiên, lạm phát lõi vẫn cao hơn so với dự kiến và có thể buộc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất thêm. Các lĩnh vực bất động sản và tài chính được cho là đang bắt đầu cảm nhận sức ép ngày càng tăng từ lãi suất cao.

Giới chuyên gia kinh tế của WB và OECD đều có nhận định chung rằng kinh tế toàn cầu còn một chặng đường dài phía trước để đạt được tăng trưởng mạnh và bền vững. Tuy nhiên, Chủ tịch WB Ajay Banga lưu ý: "Điều quan trọng là phải nhớ rằng những dự báo tăng trưởng không phải là định mệnh. Chúng ta có cơ hội để xoay chuyển cục diện nhưng điều đó đòi hỏi tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau".