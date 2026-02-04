Dự báo năm 2026 nắng nóng đến sớm, nhiều hơn năm 2025

Dự báo thời tiết năm 2026, nắng nóng đến sớm, nhiều hơn năm 2025 ẢNH: T.N

Chia sẻ thông tin dự báo thời tiết năm 2026, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng sẽ xuất hiện hơn so với mọi năm. Dự báo từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, các tỉnh miền đông Nam bộ có khả năng xuất. Dự báo sau đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền tây Nam bộ.

Ở khu vực phía tây Bắc bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3. Dự báo từ khoảng tháng 4, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến TP.Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng. Sau đó từ khoảng cuối tháng 4 trở đi, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc bộ và Trung bộ.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ khoảng tháng 5, nắng nóng suy giảm dần ở các tỉnh phía nam, riêng khu vực Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8. Dự báo từ khoảng tháng 9, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

"Dự báo nắng nóng trong năm nay có khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025", ông Khiêm nói.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin, ngày 14.1 vừa qua, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã chính thức xác nhận năm 2025 là năm nóng thứ 3 được ghi nhận trong lịch sử.

Dù năm 2025 bắt đầu và kết thúc với hiện tượng La Nina yếu nhưng năm 2025 vẫn là một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu. Dựa trên 8 bộ dữ liệu quốc tế hàng đầu được sử dụng để theo dõi nhiệt độ toàn cầu và được WMO tổng hợp cho thấy mức nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 cao hơn khoảng 1,48 độ C so với mức nhiệt độ trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (giai đoạn 1850 - 1900).

Trong diễn biến chung về nhiệt độ toàn cầu tăng cao, nhiệt độ trung bình trên toàn lãnh thổ Việt Nam đạt giá trị 24,04 độ C, ở mức cao hơn 0,27 độ C so với trung bình nhiều năm (đứng thứ 13 trong lịch sử).

Trong đó, nhiệt độ trung bình toàn quốc hầu hết các tháng ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Riêng tháng 2.2025 thấp hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm, ngược lại tháng 9 và tháng 10.2025 cao hơn 0,8 độ C so với trung bình nhiều năm.

Đề phòng những cơn bão mạnh trong năm 2026

Nhận định về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ tháng 2 - 7, bão, áp thấp hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 3,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn).

Dự báo từ tháng 8 - 12, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 9,6 cơn, đổ bộ vào đất liền 3,8 cơn) và cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh. T

Dự báo từ tháng 8 - 9, bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Bắc và từ tháng 9 - 12, bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía nam.