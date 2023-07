Dự báo những nông sản tăng tốc xuất khẩu 6 tháng cuối năm

Báo cáo của Ban chỉ đạo phát triển thị trường nông sản, Bộ NN-PTNT công bố ngày 19.7 đã đưa ra những dự báo về tình hình xuất khẩu trong nhóm sản phẩm nông lâm, thủy sản chủ lực, trong 6 tháng đầu năm.

Dự báo xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm nay CÔNG HÂN

Rau quả tăng mạnh, cà phê xuất khẩu sẽ có giá cao

Theo Bộ NN-PTNT, rau quả là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực trong 6 tháng đầu năm khi đạt giá trị đạt 2,75 tỉ USD, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc chiếm thị phần xuất khẩu 63,5% với mức tăng trưởng trên 80%.

Dự báo 6 tháng cuối năm, xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng tốt nếu các doanh nghiệp chú trọng chất lượng, cải tiến về mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc để đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của các thị trường.

Đối với gạo, 6 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu được 4,27 triệu tấn, đạt giá trị 2,3 tỉ USD, tăng 22,2% về khối lượng và tăng 34,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 539 USD/tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhưng theo dự báo của Bộ NN-PTNT, xuất khẩu gạo có khả năng sẽ chậm lại do nguồn cung từ vụ đông xuân đã cạn, tuy nhiên ngành này vẫn tăng trưởng tích cực do sản lượng tại nhiều quốc gia sản xuất tại châu Á đứng trước nguy cơ sụt giảm trước tác động của El Nino, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu cũng như tăng giá gạo trên thị trường quốc tế.

Đối với cà phê, 6 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu trên 1 triệu tấn, đạt trị giá 2,39 tỉ USD, giảm 3,1% về lượng, nhưng tăng 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt mức 2.374 USD/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022. Bộ NN-PTNT dự báo xuất khẩu cà phê thời gian tới sẽ giảm đáng kể về lượng nhưng giá xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung suy giảm khi diện tích giảm.

Thủy sản phục hồi chậm, gỗ và lâm sản còn nhiều khó khăn

Cũng theo Bộ NN-PTNT, xuất khẩu hạt điều trong nửa đầu năm nay đạt 1,62 tỉ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên trong nửa năm còn lại, ngành điều Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức do tiêu dùng giảm, chi phí chế biến tăng. Dự báo nhu cầu tiêu thụ điều trên thế giới vẫn chậm, giá bán khó tăng.

Đối với hạt tiêu, xuất khẩu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 498 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ 2022. Trong những tháng cuối năm, xuất khẩu hạt tiêu dự báo tiếp tục khó khăn do các thị trường lớn phục hồi chậm. Bên cạnh đó, lượng hàng tồn từ năm trước cũng là nguyên nhân khiến các nhà nhập khẩu giảm mua hạt tiêu từ Việt Nam.

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4,13 tỉ USD, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2022. Theo dự báo của Bộ NN-PTNT từ nay tới cuối năm, thị trường tiêu thụ thủy sản có thể phục hồi chậm. Bên cạnh đó, lượng hàng tồn ở các thị trường lớn là Mỹ, EU và lượng hàng giá rẻ của các nước khác như Ecuador và Ấn Độ sẽ tác động lớn đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, nhất là tôm.

Đối với gỗ và sản phẩm gỗ, xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 6,01 tỉ USD, giảm 28,8%. Dự báo xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ nay tới cuối năm còn gặp nhiều khó khăn khi các thị trường tiếp tục thắt chặt chi tiêu nhằm kiềm chế lạm phát, nhu cầu tại thị trường Mỹ thấp. EU cũng áp dụng nhiều luật mới liên quan đến nạn phá rừng, trong đó có mặt hàng gỗ.