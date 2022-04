Dự báo thời tiết 30.4: Không khí lạnh sẽ diễn biến nguy hiểm ra sao?

Cập nhật mới nhất về dự báo thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng đêm mai 30.4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc bộ, gần sáng và ngày 1.5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 1.5 chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21 độ C. Trong đó, vùng núi Bắc bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18 độ C.





Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 không phải là hiện tượng hiếm gặp, vì thời điểm này đôi khi vẫn xảy ra những đợt xâm nhập của không khí lạnh từ phía bắc, dù không quá mạnh.

Đợt không khí lạnh trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay sẽ khiến thời tiết chuyển mát và vùng núi chuyển lạnh. Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ, Trung bộ cũng sẽ tạo ra "tranh chấp" với khối không khí nóng ẩm tồn tại trước đó, gây ra bất ổn định trong khí quyển, nguy cơ cao gây ra mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo đây sẽ là diễn biến thời tiết khá nguy hiểm trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Theo lịch nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đã được công bố, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày, từ 30.4 - 3.5. Trong đó, các ngày 30.4 và 1.5 là ngày nghỉ lễ theo quy định của luật Lao động, các ngày 2 - 3.5 là ngày nghỉ bù, do 2 ngày lễ trùng với thứ bảy, chủ nhật.