Dự báo thời tiết mùng 3 - 6 tết: Miền Bắc rét, Nam bộ nắng nóng

Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 19 - 23 độ C; riêng khu Tây Bắc từ 24 - 26 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.
Từ ngày 20 - 22.2 ( tức từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tết), dự báo thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi trong ngày 22.2 (ngày mùng 6 tết) có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét.
Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
Dự báo thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế từ ngày 19 - 20.2 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tết), trời có mưa, mưa rào rải rác; đêm và sáng trời lạnh, riêng Thanh Hóa trời rét. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 21 - 23 độ C; phía nam từ 23 - 26 độ C; thấp nhất từ18 - 22 độ C.
Dự báo thời tiết từ ngày 21 - 22.2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tết), Thanh Hóa đến TP.Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C; thấp nhất từ 19 - 22 độ C.
Dự báo thời tiết miền Đông Nam bộ có nắng nóng
Thời tiết các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 19 - 22.2 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tết), ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) ngày 19 - 20.2 (ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.
Dự báo nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 26 - 28 độ C; phía nam từ 28 - 32 độ C; thấp nhất từ 21 - 25 độ C.
Thời tiết cao nguyên Trung bộ trong 3 ngày tới ít mưa, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C; thấp nhất từ 16 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.
Thời tiết Nam bộ từ ngày 19 - 22.2, trời ít mưa, ban ngày có nắng; riêng miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, miền Đông Nam bộ có nơi trên 35 độ C; thấp nhất từ 23 - 26 độ C.Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay sẽ có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C; thấp nhất từ 17 - 19 độ C.
