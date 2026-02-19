Dự báo thời tiết mùng 3 - 6 tết: Miền Bắc rét, Nam bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết miền Bắc từ hôm nay mùng 3 đến mùng 6 tết chia làm 2 thời kỳ. Trong hôm nay 19.2, miền Bắc sẽ có mưa vài nơi, khu vực Tây Bắc trưa chiều hửng nắng. Không khí lạnh vẫn chưa suy yếu, các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trời rét, ít mưa thuận lợi cho các hoạt động du xuân ẢNH: NGUYÊN QUANG

Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 19 - 23 độ C; riêng khu Tây Bắc từ 24 - 26 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Từ ngày 20 - 22.2 ( tức từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tết), dự báo thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi trong ngày 22.2 (ngày mùng 6 tết) có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét.

Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế từ ngày 19 - 20.2 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tết), trời có mưa, mưa rào rải rác; đêm và sáng trời lạnh, riêng Thanh Hóa trời rét. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 21 - 23 độ C; phía nam từ 23 - 26 độ C; thấp nhất từ18 - 22 độ C.

Dự báo thời tiết từ ngày 21 - 22.2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tết), Thanh Hóa đến TP.Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C; thấp nhất từ 19 - 22 độ C.

Dự báo thời tiết miền Đông Nam bộ có nắng nóng

Thời tiết các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 19 - 22.2 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tết), ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) ngày 19 - 20.2 (ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Dự báo nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 26 - 28 độ C; phía nam từ 28 - 32 độ C; thấp nhất từ 21 - 25 độ C.

Thời tiết cao nguyên Trung bộ trong 3 ngày tới ít mưa, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C; thấp nhất từ 16 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Thời tiết Nam bộ từ ngày 19 - 22.2, trời ít mưa, ban ngày có nắng; riêng miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, miền Đông Nam bộ có nơi trên 35 độ C; thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay sẽ có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C; thấp nhất từ 17 - 19 độ C.