Thời tiết Hà Nội rét 3 ngày, nhiệt độ thấp nhất 12 độ C

Sáng nay 19.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong những ngày tới. Trong đó, thời tiết Hà Nội sẽ chuyển rét từ ngày mai 20.1.

Thời tiết Hà Nội rét đậm từ ngày mai 20.1 ẢNH: TUẤN MINH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng tối và đêm mai 20.1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở đông bắc Bắc bộ.

Ngày 21.1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Từ tối và đêm mai 20.1, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ chiều tối và đêm 20.1 đến ngày 22.1, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác. Từ ngày 21.1, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc bộ khoảng ngày 22 - 23.1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11 - 14 độ C; vùng núi Bắc bộ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Thời tiết Hà Nội mưa rải rác, rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội từ chiều tối 20.1 đến ngày 22.1 có mưa rải rác; từ ngày 21.1, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 - 14 độ C.

Ở khu vực miền Trung, từ ngày 21.1, các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc bộ đề phòng băng giá và sương muối.

Không khí lạnh gây ra thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Dự báo từ chiều tối và đêm 20.1, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Dự báo từ ngày 21.1, vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m. Từ chiều tối 21.1, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 5 m.

Từ ngày 22.1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.