Thời sự

Dự báo thời tiết mùng 2 tết: Không khí lạnh tràn vào Bắc và Trung Trung bộ

Phan Hậu
Phan Hậu
18/02/2026 07:34 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 18.2, tức ngày mùng 2 tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí lạnh lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Dự báo thời tiết ngày mùng 2 tết - ngày 18.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau các tỉnh miền Bắc, trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển gió mạnh cấp 3 - 4.

Dự báo thời tiết mùng 2 tết: Không khí lạnh tràn vào Bắc và Trung Trung bộ- Ảnh 1.

Chịu tác động của không khí lạnh, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mùng 2 tết trời lạnh, nhiệt độ từ 17 - 19 độ C, thuận lợi để du xuân

ẢNH: TUẤN MINH

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18 - 19.2 (tức ngày mùng 2 - 3 tết), thời tiết khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở Bắc bộ và Thanh Hóa, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay và ngày mai 19.2, trời có mưa nhỏ, mưa rải rác, trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 17 - 19 độ C.

Không khí lạnh gây gió giật cấp 9, sóng cao 3,5 m

Dự báo thời tiết biển ngày mùng 2 tết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh ảnh hưởng khiến nhiều vùng biển tiếp tục có gió mạnh, sóng lớn. 

Dự báo cụ thể vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mùa đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m. 

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2,5 - 3,5 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác.

